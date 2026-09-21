Momenti di apprensione nel pomeriggio di domenica 20 settembre a Umbertide, dove una setter femmina di nome Edda è finita accidentalmente all'interno di un pozzo situato in mezzo a un campo lavorato, in località Borgo Baraglia. L'allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, chiamati a recuperare l'animale rimasto intrappolato all'interno della struttura.

Il pozzo, profondo circa sei metri e largo circa due, conteneva anche dell'acqua. Dopo aver valutato attentamente la situazione, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di soccorso utilizzando le tecniche SAF, le procedure specialistiche impiegate per interventi in ambienti impervi e confinati. Un operatore è stato calato all'interno del pozzo per raggiungere Edda e metterla in sicurezza. La setter è stata quindi imbarcata e recuperata in superficie, dove ad attenderla c'era il suo proprietario.

L'intervento si è concluso nel migliore dei modi: Edda è stata tratta in salvo e riconsegnata alle cure del proprietario, senza conseguenze per l'animale. Una giornata di paura che si è trasformata in un lieto fine grazie alla tempestività e alla professionalità della squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello.