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21 settembre 2026
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Cade in un pozzo di sei metri: i vigili del fuoco salvano la setter Edda

Edda, una setter, cade in un pozzo a Umbertide. I Vigili del Fuoco la salvano con tecniche speciali. Scopri il lieto fine di questa avventura.

Cade in un pozzo di sei metri: i vigili del fuoco salvano la setter Edda

Momenti di apprensione nel pomeriggio di domenica 20 settembre a Umbertide, dove una setter femmina di nome Edda è finita accidentalmente all'interno di un pozzo situato in mezzo a un campo lavorato, in località Borgo Baraglia. L'allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, chiamati a recuperare l'animale rimasto intrappolato all'interno della struttura.

Il pozzo, profondo circa sei metri e largo circa due, conteneva anche dell'acqua. Dopo aver valutato attentamente la situazione, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di soccorso utilizzando le tecniche SAF, le procedure specialistiche impiegate per interventi in ambienti impervi e confinati. Un operatore è stato calato all'interno del pozzo per raggiungere Edda e metterla in sicurezza. La setter è stata quindi imbarcata e recuperata in superficie, dove ad attenderla c'era il suo proprietario.

L'intervento si è concluso nel migliore dei modi: Edda è stata tratta in salvo e riconsegnata alle cure del proprietario, senza conseguenze per l'animale. Una giornata di paura che si è trasformata in un lieto fine grazie alla tempestività e alla professionalità della squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello.

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Città di Castello

Parole chiave

salvataggio cane Vigili del Fuoco pozzo Umbertide tecniche SAF cane umbertide

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