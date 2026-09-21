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21 settembre 2026
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Arresto per spaccio a Valfabbrica: fermato 36enne

I Carabinieri hanno arrestato un 36enne a Valfabbrica per spaccio di cocaina

Arresto per spaccio a Valfabbrica: fermato 36enne

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, ritenuto responsabile, secondo l’ipotesi accusatoria, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è scattato quando alcuni militari, liberi dal servizio, hanno proceduto al controllo di un’autovettura ritenuta sospetta, condotta dal 36enne.

Nel corso degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione personale e del veicolo. I militari hanno rinvenuto 13 involucri contenenti cocaina, ciascuno del peso di circa un grammo, oltre a un bilancino di precisione e un coltello con lama della lunghezza di 17 centimetri. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Le verifiche sono quindi proseguite con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Anche in questo caso i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente: complessivamente ulteriori 7 grammi di cocaina, oltre a 1.850 euro in contanti. Alla luce degli elementi raccolti, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è stato successivamente sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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Gualdo Tadino

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arresto Valfabbrica spaccio Carabinieri cocaina perquisizione detenzione Tribunale di Perugia

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