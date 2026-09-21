Sabato pomeriggio, presso l’area verde di San Lorenzo, il Comitato “Sì Rotatoria – No T-Red di San Lorenzo” ha consegnato al Comune di Bastia Umbra un defibrillatore acquistato grazie alle donazioni volontarie ricevute dal Comitato nel corso degli ultimi due anni.

Il defibrillatore è stato consegnato all’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli; alla consegna erano presenti anche la presidente del Comitato, Paola Mela e al vicepresidente Katiuscia Malfetta. Il dispositivo sarà installato dal Comune in un punto ben visibile e facilmente accessibile dell’area verde e sarà a disposizione di tutta la comunità: dei residenti di San Lorenzo, delle famiglie che frequentano il parco e degli sportivi che utilizzano l’impianto sportivo presente nell’area.

“Abbiamo voluto che le donazioni ricevute dai cittadini tornassero alla comunità attraverso qualcosa di concreto e utile a tutti – dichiara la presidente Paola Mela –. Un defibrillatore può fare la differenza in una situazione di emergenza e abbiamo ritenuto che l’area verde di San Lorenzo, frequentata ogni giorno da residenti, famiglie e sportivi, fosse il luogo giusto in cui metterlo a disposizione. Ringraziamo tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile questo acquisto”.



Il comitato ricorda inoltre che continuerà a vigilare per la realizzazione della rotatoria tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni e - dopo l’approvazione della variante - chiede certezze sul resto dell’iter, ossia l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere.