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21 settembre 2026
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Marsciano, 21enne fermato dai carabinieri per spaccio

Carabinieri di Marsciano fermano un 21enne per spaccio. Sequestrati hashish e contanti.

Marsciano, 21enne fermato dai carabinieri per spaccio

Controlli antidroga dei Carabinieri della Stazione di Marsciano: un giovane di 21 anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività dei militari si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio comunale. L’indagine ha preso avvio da un controllo effettuato di iniziativa da una pattuglia nei pressi di un’area verde pubblica della città, indicata come abituale luogo di ritrovo per numerosi giovani. Durante l’intervento, i Carabinieri hanno individuato un acquirente in possesso di una dose di hashish. Nei suoi confronti sono scattate le contestazioni di natura amministrativa previste dalla normativa vigente. Gli ulteriori accertamenti e i riscontri raccolti dai militari avrebbero consentito di ricostruire un quadro indiziario nei confronti di un 21enne, individuato quale presunto fornitore della sostanza. Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura della Repubblica di Spoleto ha richiesto e ottenuto un decreto di perquisizione locale e personale, successivamente eseguito dai Carabinieri. Al momento dell’arrivo dei militari presso l’abitazione del giovane, secondo quanto riferito dagli investigatori, il 21enne avrebbe tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, lanciando un involucro dalla finestra della propria camera da letto.

I Carabinieri, che avevano preventivamente circondato l’edificio, sono riusciti a recuperare tempestivamente il pacchetto. La successiva perquisizione, effettuata anche con il supporto di un’unità cinofila, ha portato al rinvenimento e al sequestro di circa 13 grammi di hashish e di 1.160 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riconducibile all’attività di spaccio. Al termine delle operazioni, il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per la presunta violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.

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Marsciano

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controlli antidroga Carabinieri Marsciano spaccio stupefacenti hashish

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