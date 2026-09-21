Sorpreso senza documenti e arrestato, su di lui pendeva ordinanza di custodia in carcere

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine a Perugia. Negli ultimi giorni, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne, destinatario di un ordine di esecuzione per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura perugina.

L'operazione è scattata nell'ambito di un consueto pattugliamento nell'area commerciale "L'Ottagono", zona attentamente monitorata dagli agenti. Durante le verifiche, i poliziotti hanno fermato il 34enne per procedere alle formalità di identificazione. L'uomo, risultato sprovvisto di documenti d'identità, è stato prima sottoposto a perquisizione personale — rivelatasi con esito negativo — e poi accompagnato presso i locali della Questura.

È stato proprio all'interno degli uffici di via Ascanio della Corgna che, a seguito dei rilievi fotodattiloscopici e degli approfonditi accertamenti delle banche dati, è emersa la pendenza giudiziaria: a carico del 34enne figurava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Terminate le procedure di rito, gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto ad arrestare l'uomo e a trasferirlo presso la Casa Circondariale di Perugia "Capanne", dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.