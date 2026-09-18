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18 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Senza fissa dimora in ospedale e lavori al Curi, il punto in Prefettura

Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, due i temi centrali all'ordine del giorno

Senza fissa dimora in ospedale e lavori al Curi, il punto in Prefettura

Si è tenuta questa mattina (18 settembre) in Prefettura a Perugia, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Viceprefetto Vicario Maura Nicolina Perrotta.

Due i temi centrali all'ordine del giorno: la gestione delle marginalità sociali all'ospedale Santa Maria della Misericordia e il monitoraggio dei cantieri allo stadio "Renato Curi".

Sul primo fronte, il tavolo ha affrontato la situazione dei senza fissa dimora che saltuariamente stazionano nelle aree interne ed esterne del nosocomio perugino. L’Azienda Ospedaliera ha rassicurato i presenti confermando che il fenomeno è costantemente monitorato e attualmente sotto controllo. Un risultato garantito dalla stretta collaborazione con le Forze di Polizia e con il Comune di Perugia, il quale ha annunciato l'imminente attuazione di interventi mirati per sostenere le persone in condizioni di particolare fragilità.

Ampio spazio è stato poi dedicato allo stato di avanzamento dei lavori presso lo stadio Renato Curi. L'obiettivo del vertice è stato quello di verificare che gli interventi procedano a ritmo serrato per rispettare i tempi previsti, assicurando al contempo e senza interruzioni i più alti standard di sicurezza per i tifosi e per l'intera cittadinanza durante gli eventi sportivi.

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Perugia Umbria

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Perugia senza fissa dimora ospedale Santa Maria stadio Renato Curi sicurezza pubblica

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