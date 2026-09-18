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18 settembre 2026
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Chiude per 10 giorni circolo privato a Piazza della Pace

Chiusura di 10 giorni per un circolo a Terni dopo liti e risse, l'ultima a maggio. Scopri le misure preventive adottate per garantire ordine pubblico

Chiude per 10 giorni circolo privato a Piazza della Pace

Chiuso per 10 giorni un circolo privato del Quartiere Italia a Terni, con sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività connesse.

Il provvedimento, disposto dal Questore Abenante ha ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, trae origine dai numerosi interventi delle Forze di Polizia effettuati nel corso del tempo presso il locale e dai controlli svolti sugli avventori.

In particolare, nel corso degli ultimi mesi sono stati registrati liti e situazioni di forte alterazione dovuta all’abuso di alcol. Tra gli episodi considerati nel provvedimento figura una rissa avvenuta nel maggio scorso, che aveva coinvolto diverse persone.

I ripetuti controlli effettuati da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno documentato, in più occasioni e in un significativo arco temporale, la presenza nel circolo di persone gravate da precedenti di polizia per diverse tipologie di reato e, in alcuni casi, destinatarie di misure di prevenzione.

Alla luce della reiterazione degli episodi e delle risultanze dell'attività di controllo, il Questore ha ritenuto necessario adottare il provvedimento che ha natura preventiva e cautelare ed è finalizzato a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini e degli avventori.

La chiusura avrà una durata di 10 giorni a decorrere da oggi 18 settembre.

Tag

Terni

Parole chiave

circolo privato Terni chiusura ordine pubblico sicurezza rissa Polizia di Stato Questore Abenante

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