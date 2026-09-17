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17 settembre 2026
3 min di lettura
Davide Baccarini

Area interna, Consiglio approva strategia | Oltre 9 milioni in arrivo per 10 Comuni

Gubbio (capofila) approva in aula la convenzione, gli interventi interessano patrimonio culturale, ambiente, servizi sociali, infrastrutture e attività produttive

Area interna, Consiglio approva strategia | Oltre 9 milioni in arrivo per 10 Comuni

Il Consiglio Comunale di Gubbio ha approvato stamattina (17 settmbre) la convenzione per la progettazione e programmazione della Strategia dell’Area Interna Nord Est Umbria “Radici, scoperta, rinascita”, coordinata dalla Regione Umbria. Un passaggio di particolare rilevanza per il territorio, che dà compimento ad un percorso di programmazione condivisa tra i Comuni dell’area e apre ora la fase operativa degli interventi finanziati.

L’Area Interna Nord Est Umbria, di cui Gubbio è Comune capofila, comprende altri 9 Comuni: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica. La strategia mette al centro una delle principali sfide per i territori dell’area interna: contrastare lo spopolamento e gli effetti delle condizioni di svantaggio territoriale, creando al tempo stesso nuove opportunità e rafforzando la qualità dei servizi, la valorizzazione del patrimonio e la capacità dei territori di attrarre e trattenere persone, attività e investimenti.

Il valore complessivo del finanziamento destinato alla strategia ammonta a 9 milioni 145.700 euro, che saranno destinati alla realizzazione degli interventi programmati nei diversi Comuni dell’area. Per Gubbio sono previsti diversi interventi, che interessano patrimonio culturale, ambiente, servizi sociali, infrastrutture e attività produttive.

Tra questi, 200 mila euro sono destinati alla qualificazione e manutenzione straordinaria del piano seminterrato del Palazzo dei Consoli, sede della sezione archeologica. Un ulteriore investimento di 1 milione e 50 mila euro riguarda tre interventi di valorizzazione del patrimonio storico e culturale: la valorizzazione dell’ingresso dell’acquedotto del Bottaccione, attraverso il recupero delle mura urbiche e delle porte di ingresso verso il Parco Ranghiasci, il restauro e la valorizzazione del Cassero e il restauro e recupero della Porta di Sant’Ubaldo.

Sono inoltre previsti 200 mila euro per la sistemazione del sentiero CAI 251, mentre il progetto “Insieme - Coltivare i saperi”, cui sono destinati 468 mila euro, interviene sulla valorizzazione di vocazioni e saperi legati al territorio, con particolare riferimento alla coltivazione di erbe officinali. Particolare attenzione è riservata inoltre alla dimensione sociale, con 360 mila euro destinati ai percorsi di inclusione socio-lavorativa per adulti vulnerabili e 468 mila euro per il taxi sociale, a sostegno della mobilità e dell’accessibilità ai servizi.

L’approvazione della convenzione rappresenta dunque il passaggio che consente di entrare nella fase attuativa della strategia: la convenzione dovrà ora essere sottoscritta digitalmente dalla Regione Umbria e, per l’intera Area Interna, dal sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci. A seguito della firma, i Comuni potranno procedere con gli incarichi necessari e avviare concretamente gli interventi previsti.

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Gualdo Tadino Gubbio

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Gubbio spopolamento finanziamenti progetti culturali Regione Umbria inclusione sociale sviluppo locale area interna convenzione

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