Tre giorni per celebrare il potere delle storie, dare spazio alla creatività, riscoprire il territorio a passo lento e lasciarsi sorprendere dalla fantasia. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, il borgo di Castel Ritaldi ospita la 27ª edizione del Concorso Letterario “Mario Tabarrini e della manifestazione Paese delle Fiabe, appuntamento diventato un punto di riferimento regionale e nazionale per la valorizzazione della scrittura e della narrazione che offre un intenso fine settimana ricco di appuntamenti culturali, letture animate, laboratori creativi, spettacoli, sport ed enogastronomia.

«Il Premio Tabarrini e le giornate del Paese delle Fiabe rappresentano per Castel Ritaldi un fiore all'occhiello identitario e culturale. Da ventisette anni questa manifestazione riesce a far sognare generazioni di bambini, valorizzando l'arte della scrittura e la creatività, ma anche il nostro meraviglioso territorio. Siamo orgogliosi di accogliere famiglie, visitatori e giovani talenti per un fine settimana che unisce cultura, comunità e promozione turistica.» afferma il Sindaco di Castel Ritaldi, Elisa Sabbatini.

Venerdì 18 settembre, la manifestazione prenderà il via al mattino con i laboratori di scrittura creativa condotti da Federica Bracarda e la performance "Il cambiamento ambientale" di Matteo Fratarcangeli dedicati agli alunni dell'Istituto Melanzio-Parini. Nel pomeriggio, ore 17.00 con partenza da Piazza Santa Marina si terrà l'escursione dedicata agli adulti "Deviazione di luce: escursione serale tra i sentieri ritrovati della via di Francesco".

Ad accompagnare il gruppo dei partecipanti Loretta Bonamente. Attività gratuita. Info e prenotazione (obbligatoria) 3389235119. Una passeggiata nei dintorni di Castel Ritaldi, ricercando l'eco della spiritualità medievale dei tempi di Francesco d'Assisi. Alle ore 18.00 andrà in scena la rappresentazione teatrale della fiaba vincitrice della scorsa edizione, "Basterebbe inventarla" di Maria Melchiorri, mentre alle ore 21.00 l'Anfiteatro Comunale ospiterà la sfilata di moda "Sere d'incanto” in collaborazione con l'IIS "Spagna-Campani".

Sabato 19 settembre, il momento clou sarà alle ore 15.30 presso la Biblioteca Comunale "Corrado Spaziani" con la Cerimonia di Premiazione del 27° Concorso Letterario "Mario Tabarrini", alla quale parteciperà Gabriele Ciacuto, Alfiere della Repubblica, unitamente alla consegna delle borse di merito comunali per i giovani neolaureati. «Il Concorso Tabarrini continua a crescere e a testimoniare quanto il linguaggio della fiaba sia vivo e fondamentale per far dialogare generazioni diverse. Ogni anno ricevere e leggere le opere in gara è un viaggio straordinario nella fantasia e nei valori dell'inclusione. Ringrazio di cuore l'Amministrazione comunale, la giuria, gli istituti scolastici e tutti i partner che rendono possibile questo percorso di valorizzazione culturale.» afferma Silvia Menichini, Presidente dell'Associazione Paese delle Fiabe.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.45 (partenza ore 15.00) con ritrovo in Piazza Santa Marina, si terrà l'escursione per bambini (e adulti) guidata da Loretta Bonamente "Francesco Cavaliere di pace tra l'immaginario di fiabe e di un antico castello", la storia vera di un giovane uomo che attraverso il cammino ha usato altre armi per parlare al mondo.

La giornata proseguirà con il concerto, alle ore 18.00, "I Musicanti di Brema" di Angelo Sormani, una suggestiva favola musicale ispirata al celebre racconto dei Fratelli Grimm, a cura dell'Associazione Musicale Santa Cecilia e si concluderà in Piazza con "A tavola con le Fiabe", degustazione di prodotti tipici a cura della Locanda Rovicciano (ore 19.00).

Domenica di grandi emozioni, quella del 20 settembre sin dalle ore 8.00 con la tappa dell'Umbria Balloon Festival, in via Martiri della Resistenza, per il volo vincolato gratuito in mongolfiera (su prenotazione obbligatoria al 334 868 1080). Dalle 15.00 "Radio piazza", musica e intrattenimento a cura di Emiliano D’Ambrosio, mentre l'Anfiteatro e le vie del centro si animeranno con una molteplicità di attività per ragazzi e famiglie: Pompieropoli e la pedana rampicante a cura dei Vigili del Fuoco, il Viale degli Sport in occasione dello Sport City Day (basket, scherma, scacchi, tiro con l'arco, tennistavolo, ruzzolone, calcio, judo, volley e pattinaggio), oltre a laboratori culturali e ludici tra ceramica, legno, aquiloni, burattini, Kamishibai e giochi di una volta. Completano il pomeriggio la carrozza di Cenerentola, le presentazioni d'autore "Dieci Minuti per...", il concerto "Fiabe in musica", segmenti melodici di storie fantastiche per Quintetto di fiati e voce narrante con testi di Carla Ponti e musiche elaborate e composte da Filippo Salemmi e, infine lo Showcooking di cake design, la speciale gara degli aquiloni e a chiusura della manifestazione "Il Manifesto dei Burattini" spettacolo a cura de Il Teatrino dell'ES. Varietà di teatro d’animazione musicale e recitato, che si compone di 8 diversi episodi e sketch comici. Il testo e la regia sono di Vittorio Zanella. Lo spettacolo vuole ripercorrere – dalle origini della Commedia dell’Arte ai giorni nostri – le diverse fasi del teatro di figura o d’animazione, attraverso differenti tematiche culturali del nostro secolo.

«L'edizione di quest'anno propone un programma straordinariamente vario, inclusivo e di elevato livello culturale e artistico, capace di coniugare la tradizione della fiaba con tantissime attività collaterali: dai laboratori nelle scuole agli spettacoli teatrali, passando per la musica, la moda e lo sport. Un ringraziamento va a tutte le realtà coinvolte, al mondo scolastico e alle che lavorano con dedizione per rendere unico questo evento.» conclude l’Assessore alla Cultura, Veronica Benedetti.



Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni: 334 868 1080.

Il Paese delle Fiabe è stato organizzato dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con l’Associazione Culturale Paese delle Fiabe e Ars Spoletium, con il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06, gestito in collaborazione con l’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”.