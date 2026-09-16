Il Governo nazionale stanzia 19 milioni di euro “per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’anno scolastico 2026/2027 per sostenere le istituzioni scolastiche nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica”. Escludendo però le Regioni, come l’Umbria, che non avevano proceduto autonomamente al dimensionamento scolastico e sono state commissariate su questo.

Dopo l’annuncio martedì del ministro dell’Istruzione Valditara dell’importante stanziamento economico, a rivelare la doccia fredda per la Regione Umbria è mercoledì l’assessore regionale Fabio Barcaioli.

I fondi in più del Governo per le scuole

Martedì, infatti, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto di riparto per l’assegnazione di 19 milioni aggiuntivi agli Uffici Scolastici Regionali per far fronte appunto al dimensionamento scolastico. “Le risorse aggiuntive stanziate - spiega una nota del ministero - consentiranno l’attivazione di almeno 700 incarichi temporanei da assistente amministrativo – che possono aumentare in caso di collaboratori e operatori – assicurando una migliore organizzazione e funzionalità delle scuole, nell’ottica della garanzia del diritto allo studio degli studenti grazie a un supporto concreto a quelle scuole oggetto di dimensionamento”.

Escluse le Regioni che non hanno provveduto al dimensionamento

Non tutti gli istituti al centro del dimensionamento scolastico, però, ne potranno beneficiare. L’assessore regionale a istruzione e welfare umbro Barcaioli, infatti, rivela che dal riparto sono state escluse tre Regioni “ribelli”, tra cui appunto l’Umbria che sul tema ha presentato - e vinto - ricorso al Tar.

Barcaioli: “Governo si comporta da bullo”

Barcaioli ha spiegato che “le regioni Umbria, Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana sono state escluse dai 19 milioni di euro destinati alle supplenze temporanee del personale ATA. Le fantasie punitive del Governo Meloni diventano così realtà e si traducono in una ritorsione contro la scuola pubblica.

La motivazione - attacca l’assessore - è che le nostre regioni non avrebbero proceduto autonomamente al dimensionamento scolastico. Ma il dimensionamento è stato comunque realizzato, attraverso il commissariamento imposto dallo stesso Governo. Il paradosso è evidente, le scuole sono state dimensionate, ma ora vengono private delle risorse necessarie per affrontare le conseguenze di quella riorganizzazione.

Non esiste alcuna ragione legata al funzionamento degli istituti che possa giustificare questa scelta. Una supplenza ATA serve a garantire i servizi scolastici, non può diventare uno strumento per colpire un territorio. Il Governo Meloni - attacca l’assessore regionale - perde al TAR, perde politicamente e poi si comporta da bullo. Usa le risorse pubbliche per colpire le Regioni che non si piegano alle sue scelte. Noi non ci stiamo. Come Regioni ci stiamo già organizzando per mettere in campo tutte le iniziative necessarie a contrastare questa esclusione.

Le risorse - conclude Barcaioli - devono andare alle scuole che ne hanno bisogno, non soltanto a quelle amministrazioni che il Governo considera politicamente compiacenti”.