Studenti di Spoleto a teatro per "L'Elisir d'amore"

Si rinnova l’impegno del Teatro Lirico Sperimentale “Adriano Belli” di Spoleto per portare i più piccoli a teatro, formando i più giovani alla conoscenza dell’opera lirica. Questa mattina, infatti, nell’ambito dell’80esima Stagione lirica, hanno preso il via le recite riservate alle scuole dell’opera L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani.

Lo spettacolo sarà replicato anche domani mattina, al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti”, dalle 9.30. Le recite rivolte agli studenti spoletini prevedono alcuni tagli alla partitura, pensati per contenere la durata dello spettacolo e agevolare il rientro di bambini e ragazzi nelle rispettive sedi scolastiche, senza modificare l’impianto complessivo dell’allestimento.

Lo spettacolo vede la direzione musicale di Carlo Palleschi, la regia di Laura Cosso, le scene di Andrea Stanisci, i costumi da Clelia De Angelis e le luci di Eva Bruno. Assistente alla regia Zheqi Zhou. Realizzazione video Niccolò Perini e Arianna Busti. Coro del Teatro Lirico Sperimentale preparato da Mauro Presazzi. Orchestra Filarmonica Umbra V. Calamani.

Il cast si compone dei cantanti dello Sperimentale Gaia Cardinale (17) / Beatrice Caterino (16) saranno Adina; Nicola Di Filippo (16) / Paolo Mascari (17) Nemorino; Gianpiero Delle Grazie (17) / Stepan Polishchuk (16) Belcore; Nicolò Sasso (17) / Giuseppe Zema (16) Il Dottor Dulcamara; Aurora Bertoldi (16) / Giorgia Cavaliere (17) Giannetta.

Le recite per le scuole costituiscono ormai un appuntamento consolidato della stagione dello Sperimentale, pensato per incoraggiare la curiosità, l’ascolto consapevole e la partecipazione attiva delle nuove generazioni al patrimonio musicale e teatrale. Questa iniziativa, infatti, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dell’opera lirica, permettendo loro di vivere un’esperienza culturale intensa e immersiva in un contesto teatrale autentico e stimolante.



