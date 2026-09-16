“Per Assisi il 4 ottobre non è un punto di arrivo, ma una porta aperta verso il futuro. La nostra città è custode del valore dell’accoglienza: accompagnare i progetti promossi dal Comitato nazionale significa rinnovare, ogni giorno, una responsabilità storica e spirituale verso il mondo intero”. Lo ha detto il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, partecipando stamattina, a Roma, alla conferenza stampa “Verso il 4 ottobre: VIII Centenario di San Francesco” nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura e promossa dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco. Sono stati presentati i progetti: Assicurare la memoria, Il mio Cantico Libero, Preserving Assisi e il ricco palinsesto Rai dedicato alle celebrazioni.

“Assisi è pronta”

All’evento, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, sono intervenuti, fra gli altri, il sottosegretario di Stato alla Cultura Pietro Cannella e il presidente del Comitato Davide Rondoni. “Essere qui oggi, a pochi giorni dal 4 ottobre - ha sottolineato Stoppini - ha un significato profondo per Assisi. Non ci troviamo solo alla vigilia di una ricorrenza importante, ma al momento culminante di un cammino di visione e di lavoro corale, che ha saputo rimettere al centro il messaggio di San Francesco. Grazie al lavoro condiviso tra Comune, Ministero, Comitato ed Enti locali, le celebrazioni del centenario sono diventate un’occasione concreta di rigenerazione culturale e di riflessione sul senso profondo della pace, del dialogo, del rispetto del creato e della fraternità. Di questo desidero dare atto al presidente Rondoni, al Comitato e a tutti i soggetti coinvolti per l'impegno profuso in questi mesi. Ringrazio quanti hanno lavorato con impegno per rendere possibile questo traguardo. Assisi è pronta ad accogliere il 4 ottobre con gioia, responsabilità e spirito di servizio”.

I progetti

Cresce l’attesa per le celebrazioni del 3-4 ottobre, il culmine dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. I quattro i progetti presentati sono: “Assicurare la Memoria”, dedicato al catalogo dei manoscritti medievali del Fondo antico comunale nella Biblioteca del Sacro Convento e catalogazione dei libri antichi qui conservati. Nel corso di questi anni è stato realizzato uno studio preliminare dei fondi, l’esame dei cataloghi e della bibliografia esistente, la catalogazione informatizzata retrospettiva degli incunaboli e delle edizioni del XVI secolo e la catalogazione informatizzata ex novo, libro alla mano, dei volumi antichi a stampa dei secoli XVII, XVIII e XIX. “L’obiettivo è mettere a disposizione degli studiosi di oggi e di domani gli strumenti essenziali per la ricerca, assicurando al tempo stesso la conservazione e il tramando della memoria di questo patrimonio”, ha spiegato Stefano Brufani della Società internazionale di Studi Francescani. Continuerà inoltre fino al 2027 anche la realizzazione di 700 copie digitali di manoscritti delle Fonti Francescane. “Il mio Cantico Libero”, contest musicale rivolto ad artisti under 35 e “Preserving Assisi”, piattaforma digitale della Basilica di San Francesco con rilievi tridimensionali e virtual tour immersivi. Il progetto nasce dal trauma del terremoto del 1997 e durerà fino al 2027 per preservare gli straordinari cicli pittorici del Medioevo presenti a San Francesco. La fragilità di questo patrimonio è emersa con particolare evidenza dopo il terremoto del 1997, quando la conservazione del complesso è diventata una priorità assoluta. In quel contesto, la documentazione disponibile, realizzata grazie alla campagna fotografica di Franco Cosimo Panini Editore, Gruppo Panini Cultura, per la collana Mirabilia Italiae, si è rivelata determinante, consentendo interventi di restauro rigorosi e scientificamente fondati. E ora è in corso il progetto di digitalizzazione integrale della Basilica di San Francesco, finalizzato alla realizzazione di una documentazione completa per lo studio e il monitoraggio dello stato di conservazione del complesso, con fotografie gigapixel e a 360 gradi, modelli 3D, nuvole di punti, metadati e raccolte di testi.

Gli appuntamenti tv

Anche il palinsesto Rai farà uno speciale dedicato alla celebrazione dell’ottavo centenario francescano. Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello con Roberto Benigni, protagonista il 4 ottobre su Rai 1, dopo il TG1, di una prima serata evento dedicata a San Francesco. A giudicare dal trailer proiettato dovrebbe essere una versione “sintetica” dello speciale già visto su Paramount nei mesi scorsi. Marcello Ciannamea, direttore della distribuzione Rai, ha spiegato che “il premio Oscar ci racconterà la straordinaria figura di Francesco, il personaggio del Medioevo di cui si conosce di più. Il racconto partirà dalla vita del Santo, ricca di aneddoti e curiosità, per arrivare alla rivoluzione da lui realizzata e al segno lasciato nella storia”.

A seguire è prevista una serata evento condotta da Giorgia Cardinaletti da San Francesco al Prato, con collegamenti dalla Basilica inferiore, con tanti personaggi dal mondo dell’intrattenimento e della cultura e non mancherà il documentario realizzato in occasione dell’ostensione. Non mancherà, il 4 ottobre, la Messa celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, con l’accensione della Lampada Votiva dalla Basilica di San Francesco che vedrà arrivare in città anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.