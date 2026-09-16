La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia con la quale è stata sospesa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e applicata la più grave misura della custodia cautelare in carcere a carico di un 38enne. Quest’ultimo era già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 38enne, nonostante la misura, in più occasioni è stato sorpreso dal personale della Polizia in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia, in violazione delle prescrizioni imposte. Per tali motivi è stato più volte diffidato dal Magistrato di Sorveglianza di Perugia a tenere un comportamento in linea con la misura adottata nei suoi confronti.

Nonostante ciò, durante un controllo, l'uomo è stato nuovamente trovato da personale della Questura di Perugia a bordo di un'autovettura insieme di altre persone, tra cui una pregiudicata, non riuscendo a fornire una giustificazione in merito. Alla luce di quanto esposto, ritenendo la misura dell'affidamento in prova inadeguata, il Magistrato di Sorveglianza ha sospeso l'applicazione di quest'ultima disponendone la sostituzione con la misura della custodia cautelare in carcere. Questa mattina, dopo aver acquisito il provvedimento, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato l'uomo che è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia Capanne