Prima visita istituzionale nel carcere di Terni, del garante dei detenuti per la Regione Umbria, l’avvocato Andrea Pensi. La struttura ad oggi ospita circa 580 detenuti compresi quelli del 41 bis trasferiti pochi giorni fa, in genere sono sui 550, con 430 posti regolamentari, dunque un centinaio sovraffollano la struttura. “Una situazione nella media che però è allarmante e che non ci lascia tranquilli”, sostiene Pensi

Il quadro generale

“Oggi l’obiettivo era conoscere le persone, avere un primo contatto con i detenuti che hanno apprezzato, ci siamo scambiati contatti, e abbiamo rimarcato la disponibilità a gestire e collaborare i problemi futuri. Sono stato accolto con cortesia dalla vicedirettrice e dal comandante della penitenziaria, abbiamo cercato di fare una fotografia della casa circondariale di Terni che al momento è abbastanza positiva, anche se c’è il problema endemico del sovraffollamento in percentuali che rientrano nella media regionale, forse un po’ meno” dichiara Pensi fuori dalla crassa circondariale di Terni. Un quadro che, come ribadisce, ora è attenuato dallo smantellamento del 41 bis: “Abbiamo discusso sulla possibilità di riutilizzare questi spazi non per creare più sovraffollamento, l’ho messa come istanza, ma per pensare a una ricollocazione funzionale rispetto alle esigenze dell’amministrazione penitenziaria” sottolinea il garante. “Mi è stato assicurato che ci sono dei progetti con riserbo. C’è stata la garanzia e il massimo impegno che non diventi una valvola di sfogo per le collocazioni indiscriminate dei detenuti”. Del riuso degli spazi che prima erano adibiti al 41 bis se ne sta occupando la direzione e il provveditorato dell’Umbria e delle Marche con scambi di idee e proposte. Pensi ha ribadito che a breve ci saranno comunicazioni ufficiali.

Sovraffollamento e problemi sanitari

Se le percentuali sul sovraffollamento non preoccupano ancora i livelli sono significativi: “Ci sono un centinaio di detenuti in più rispetto alla capienza. Sto facendo i colloqui con i detenuti e un confronto con la direzione sanitaria ed è emerso che ci sono delle difficoltà comuni nelle carceri umbre: una richiesta importante di visite specialistiche, non sempre possono assumerle qui con degli specialisti interni o non hanno la rapidità di accesso per i problemi delle liste di attesa. Su questo viene sollecitata un’interlocuzione con l’amministrazione regionale” sostiene il garante.

Formazione della polizia penitenziaria

Una delle priorità che emerge è la necessità che si giunga da parte dell’amministrazione ministeriale a una formazione adeguata e strutturale delle nuove leve della polizia penitenziaria. “Oggi viene fatta in maniera in modo troppo morbida esponendo queste nuove leve a particolarità evidenti, studieremo come fare”. A livello territoriale “c’è la richiesta di un incontro fatta al sindaco di Terni. Con i sindaci che ospitano carceri vorrò ragionare su proposte per fare meglio dei servizi comunali all’interno delle strutture detentive”. Con un metodo: “Semestralmente ho preparato una scheda con un censimento che chiederò di compilare per acquisire i dati e incrociarli con i dati del garante nazionale per arrivare a fine anno a relazionare al consiglio regionale l’attività fatta” conclude il garante.