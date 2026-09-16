Sorpreso a cedere una dose di cocaina, arrestato

Sorpreso in pieno centro mentre cedeva una dose di cocaina ad un 48enne del posto in cambio di 50 euro. È finito in manette un uomo di 58 anni, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Bastia Umbra con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dai movimenti dell'uomo, sono intervenuti subito dopo lo scambio della sostanza, bloccando sia il pusher sia l'acquirente.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un'ulteriore dose di cocaina, anch'essa del peso di circa un grammo. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno posto sotto sequestro la somma complessiva di 315 euro in contanti, ritenuta dai militari probabile provento dell'attività illecita.

Tratto in arresto, il 58enne è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Perugia. Davanti al Giudice del Tribunale perugino, per il giudizio con rito direttissimo, è stato convalidato l’arresto.