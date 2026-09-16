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16 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Picchia compagna davanti alla figlia neonata, denunciato 42enne

A Perugia un uomo è stato denunciato per violenza domestica e allontanato dalla casa familiare

Picchia compagna davanti alla figlia neonata, denunciato 42enne

Un ennesimo episodio di violenza domestica ha richiesto l'intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato di Perugia, chiamati in un'abitazione del capoluogo a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza.

Protagonista della vicenda un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali in ambito familiare.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno identificato la donna che aveva richiesto soccorso. La vittima ha raccontato di essere stata violentemente percossa dal compagno al culmine di un acceso diverbio. La gravità dell'aggressione è apparsa subito evidente ai poliziotti a causa delle vistose tumefazioni presenti sul volto della donna.

Preoccupati per lo stato di salute della vittima, gli agenti hanno richiesto l'intervento tempestivo del personale sanitario. La donna e la figlia neonata sono state quindi trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari. I medici dell'ospedale hanno poi rilasciato un referto con una prognosi di 25 giorni per le lesioni riportate.

L'aggressore è stato condotto in Questura per le formalità di rito e deferito all'Autorità Giudiziaria. Contestualmente, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, nei confronti del 42enne è stato applicato il provvedimento cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con il divieto assoluto di avvicinamento alla persona offesa e a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati.

Tag

Perugia

Parole chiave

violenza domestica Perugia lesioni personali allontanamento picchia compagna figlia

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