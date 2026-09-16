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16 settembre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Sorpreso in un'auto a noleggio con 10 dosi di cocaina, arrestato 24enne

A Perugia un arresto per spaccio in via Settevalli

Sorpreso in un'auto a noleggio con 10 dosi di cocaina, arrestato 24enne

I carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 24 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’intervento è stato eseguito nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Settevalli, nel capoluogo, dove i militari hanno proceduto alla verifica di un’auto a noleggio condotta dal giovane.

Nel corso degli accertamenti è stata eseguita una perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5,81 grammi, nonché 740 euro in contanti.

Sulla base degli elementi raccolti il giovane è stato dichiarato in stato di arresto. All’esito dell’udienza, il Gip del Tribunale di Perugia ha convalidato la misura, disponendo nei confronti del 24enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

 

 

 

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Perugia

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carabinieri via Settevalli arrestato cocaina perugia spaccio

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