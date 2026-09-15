Tragico tamponamento tra mezzi pesanti, muore 44enne

Nel pomeriggio di martedì 15 settembre si è verificato un tragico incidente lungo l’autostrada A1, fra Attigliano e Orvieto in direzione nord al chilometro 464+300. Una persona è morta in seguito al tamponamento che ha coinvolto due camion. La vittima è un uomo di 44 anni della provincia di Salerno, al volante di un autocarro frigorifero che avrebbe tamponato un’autotreno a due piani.

A seguito dell’incidente si sono formati una quindicina di chilometri di coda in aumento. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia e per ricostruire la dinamica del sinistro sono in corso accertamenti della polizia stradale. Autostrade per l'Italia riferisce che il traffico scorre su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda.

Per chi viaggia verso Firenze consiglia di uscire ad Orte percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la SS2 Cassia in direzione Montefiascone, poi la SP71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto.

Per le lunghe percorrenze consiglia di uscire alla stazione di Orte da dove ci si può immettere sulla E45 in direzione Perugia, quindi seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 attraverso la stazione di Valdichiana.