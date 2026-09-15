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15 settembre 2026
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Ricostruzione, 263 mila euro per scuola dell’infanzia e primaria di Collevalenza

Il progetto da 3,2 milioni di euro è finanziato per oltre 2 milioni di euro con i fondi della ricostruzione post sisma e il resto cofinanziato dal Comune

Ricostruzione, 263 mila euro per scuola dell’infanzia e primaria di Collevalenza

Con il decreto commissariale del 10 settembre 2026 è stato predisposto il trasferimento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria di 263.449,55 euro per la ricostruzione della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Collevalenza, nel comune di Todi.

L’opera rientra nel Programma straordinario di ricostruzione delle strutture scolastiche previsto dall’Ordinanza speciale del 2021. Il progetto presenta un quadro economico complessivo pari a 3,2 milioni di euro, finanziato per 2.128.257,96 euro con risorse della ricostruzione post sisma e per 1.071.742,04 euro attraverso il cofinanziamento del Comune di Todi.

Le risorse della ricostruzione comprendono 1.077.300 euro già programmati con l’Ordinanza del 2020, 924.084 euro autorizzati successivamente con l’Ordinanza speciale del 2024 e ulteriori 126.873,96 euro provenienti dal Fondo di accantonamento per le Ordinanze speciali.

La ricostruzione delle scuole resta una priorità assoluta – dichiara il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli – perché significa investire contemporaneamente sulla sicurezza, sulla qualità dei servizi e sul futuro delle comunità. Il trasferimento di queste ulteriori risorse consente di accompagnare concretamente l’avanzamento dell’intervento di Collevalenza, già entrato nella fase operativa. Continuiamo a lavorare insieme alla Regione Umbria, all’Usr, al Comune di Todi e a tutti i soggetti coinvolti affinché gli interventi programmati procedano con continuità e rapidità, restituendo a studenti, famiglie e personale scolastico strutture moderne, sicure e pienamente funzionali”.

"La realizzazione del polo scolastico di Collevalenza - commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - darà soluzione ad una esigenza che la comunità locale aveva rappresentato da decenni. I lavori, già consegnati, consentiranno di dare un volto completamente nuovo alla rete scolastica comunale, andando a dare forma compiuta agli investimenti già effettuati con i fondi PNRR che hanno già visto l'inaugurazione della mensa-auditorium della scuola media e del nuovo polo scolastico di Ponterio per un importo complessivo di 5 milioni di euro. L'attenzione ed il supporto del Commissario Castelli ci conforta e ne fa ancora più apprezzare il pragmatismo e la vicinanza alle tempistiche delle Amministrazioni locali".

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Todi

Parole chiave

scuola primaria scuola infanzia Collevalenza ricostruzione post sisma ricostruzione Guido Castelli Antonino Ruggiano

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