Il Serafico festeggia domani 155 anni: era il 1871 quando San Ludovico da Casoria accolse tre ragazzi sordi e due ciechi, persone alle quali la società dell’epoca non lasciava possibilità di istruzione, autonomia o partecipazione.

A distanza di 155 anni quelle porte continuano ad aprirsi per ragazzi che arrivano da tutta Italia, come ricorda la presidente del Serafico: “Celebrare 155 anni non significa rimanere con lo sguardo rivolto al passato – dice Francesca Di Maolo –. La nostra storia ci dice chi siamo, ci consegna la forza di un’identità profonda e ci chiede di guardare avanti. Essere fedeli alle nostre origini significa saper riconoscere le fragilità del presente e rispondere ai bisogni che cambiano ma senza perdere la nostra anima. In questo cammino sono le persone e le loro famiglie a indicarci la rotta, perché è dall’ascolto delle loro vite, delle loro fatiche e delle loro speranze che nasce il futuro del Serafico”. Il cui cammino è reso possibile anche dall’impegno delle tante persone che lavorano nella struttura, dal rapporto costruito con le famiglie e dalla vicinanza di donatori e volontari che hanno sostenuto e continuano a sostenere l’opera, per la cui fondazione San Ludovico scelse il giorno in cui la Chiesa celebra le Stimmate ricevute da Francesco alla Verna, quasi a legare fin dall’origine la storia della sua Opera a quello sguardo sulla fragilità che attraversò la vita del Santo.

Nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, il Serafico raggiunge i 155 anni dalla sua fondazione, cambiando l’operatività ma non la sua vocazione a essere accanto a chi rischia di non trovare altrove risposte adeguate. “È questo - conclude la nota - che ha portato il Serafico a trasformarsi lungo tutta la propria storia e che oggi, di fronte a disabilità sempre più complesse e alle nuove possibilità offerte dalla ricerca, continua a indicarne la direzione: evolvere nella scienza e nella cura senza perdere di vista la persona, affinché nessuno venga considerato troppo fragile per poter vivere una vita piena”.