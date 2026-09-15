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15 settembre 2026
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Ciabocco è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Terni

Insieme a Ciabocco si sono insediati il Cap. Maurizio Pandolfi e il C.V. Ten. Luca Pejrani al comando del Nucleo Investigativo di Terni

Ciabocco è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Terni

Assumo, con profondo orgoglio e senso di responsabilità, la guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni. Il mio primo e più deferente pensiero va ai nostri Caduti, che hanno sacrificato la vita per la difesa delle istituzioni e dei cittadini, e alle loro famiglie, a cui ci stringiamo con perenne gratitudine. Un sentito grazie lo rivolgo ai Carabinieri in congedo della Provincia, che con il loro agire hanno solcato prima di noi, con abnegazione e impegno, la strada del servizio”, così inizia il discorso del col. Luca Ciabocco, il nuovo Comandante Provinciale di Terni.

Martedì 15 settembre si è tenuta la presentazione ufficiale alla presenza dei giornalisti. Insieme a Ciabocco si sono insediati il Cap. Maurizio Pandolfi e il C.V. Ten. Luca Pejrani che ha assunto il comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni. Tra le priorità del nuovo comandante la sicurezza dei giovani, il contrasto ai reati predatori, la lotta allo spaccio e un’attenzione particolare alla violenza di genere.

Il nostro impegno quotidiano deve muovere da un principio cardine: la prossimità al cittadino. Massimo impulso sarà dato al contrasto della criminalità predatoria, un fenomeno che colpisce i cittadini nella loro intimità e nella percezione della sicurezza quotidiana. Parallelamente, dedicheremo risorse ed energie per arginare e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, una piaga che mina il futuro delle giovani generazioni e alimenta i circuiti della criminalità. Non abbasseremo mai la guardia nei confronti delle infiltrazioni e delle associazioni criminali, monitorando con rigore il tessuto economico e sociale della provincia”.

Chi è il col. Ciabocco

Il Colonnello Luca Ciabocco, 45 anni, originario del viterbese, ha iniziato la sua carriera militare frequentando, dal 2000 al 2002, l’Accademia Militare di Modena e, dal 2002 al 2005, divenuto Ufficiale dell’Arma, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e la laurea specialistica di II livello in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma. Nel corso della sua carriera l’Ufficiale ha svolto due missioni all’estero in Iraq, sia a Nassiriya che a Baghdad, nel corso delle quali si è occupato della ricostruzione delle Forze di Polizia irachene sia dal punto di vista della formazione del personale che sotto gli aspetti operativi e logistici. Ha anche preso parte a diverse attività di supporto alla popolazione in occasione di calamità naturali, tra cui, nel 2009, il terremoto dell’Aquila e la frana che ha coinvolto i comuni di Giampilieri e Scaletta Zanclea in provincia di Messina. E prestato servizio, nel 2011 a Lampedusa, in occasione della cd. “Primavera Araba”, contribuendo a gestire i flussi migratori.

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Terni

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Terni Carabinieri Maurizio Pandolfi Luca Ciabocco Luca Pejrani Comandante provinciale carabinieri

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