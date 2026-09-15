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15 settembre 2026
3 min di lettura
Valentina Onori

Raimo nuovo vescovo di Terni, il 24 ottobre l'insediamento

"Accoglietemi come un fratello e pregate per me", il messaggio di Don Alfonso Raimo da Salerno, il nuovo vescovo di Terni-Narni-Amelia

Raimo nuovo vescovo di Terni, il 24 ottobre l'insediamento

Monsignor Alfonso Raimo è il nuovo vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. L’annuncio da parte di Don Matteo Antonelli si è svolto nella Cattedrale di Santa Maria Assunta martedì 15 settembre. La presa di possesso vera e propria ci sarà il 24 ottobre.

Chi è Alfonso Raimo

Nato a Calabritto (Avellino), classe 1959, è ordinato sacerdote e incardinato nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno nel 1990. Sia negli anni della sua formazione, sia negli anni del suo ministero sacerdotale ha coniugato insieme, nella sua vocazione sacerdotale, la dimensione diocesana con l’attenzione alla realtà della missione universale della Chiesa.

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Specializzatosi in Teologia della Missione presso la Pontificia Università Urbaniana, è stato inizialmente Vicario parrocchiale e fino al 2011 Parroco in solidum nella Parrocchia SS. Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano. Dal 1998 al 2003 ha ricoperto l’incarico di Vicario foraneo della Forania di Baronissi-Calvanico-Pellezzano.

Dal 2011 al 2015 è stato parroco nella parrocchia S. Maria del Carmine e S. Eustachio in S. Francesco in Eboli e successivamente, sempre ad Eboli, dal 2015 ad oggi è stato parroco della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Sempre ad Eboli, don Alfonso è stato anche Cappellano dell’Istituto a Custodia Attenuata (ICATT) dal 2011 al 2019.

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Dopo essere stato Vicedirettore dell’Ufficio Missionario Diocesano dal 1995 al 2000 e incaricato regionale della pastorale missionaria della Conferenza Episcopale Campana dal 2001 al 2012, don Alfonso ha per molti anni collaborato a Roma, ricoprendo diversi ruoli (dal 2001 al 2015), all’interno della Fondazione “Missio”, organismo della CEI nato per sostenere e promuovere la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana, favorendo iniziative di animazione, formazione e cooperazione tra le Chiese. Attualmente è Professore di Teologia della Missione presso l’Istituto Teologico Salernitano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno.

Nel giugno del 2020 è stato nominato, dall’attuale Arcivescovo, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e dal settembre dello stesso anno fa parte del Consiglio per gli affari economici del Museo Diocesano “S. Matteo”. È membro del Collegio dei Consultori e del Consiglio Pastorale diocesano per il quinquennio 2021-2026. Il 2 febbraio 2023 è stato eletto Canonico del Capitolo Metropolitano di Salerno.

“Accoglietemi come un fratello”

Accoglietemi come un fratello e pregate per me perché sappia essere un pastore secondo il cuore di Cristo, capace di servire, ascoltare, unire e incoraggiare chi è stanco e lontano. A Maria affidò il nostro cammino insieme, mi affido ai Santi patroni Firmina Giovenale e Valentino. A presto nella nostra chiesa di Terni Narni Amelia”, questo è il messaggio letto in cattedrale che don Raimo ha affidato alla comunità che ha accolto con un forte applauso.

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