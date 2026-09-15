Quattro episodi di abbandono di rifiuti accertati, con cinque responsabili individuati e denunciati. È il risultato dell’attività di controllo svolta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Stroncone.

I controlli hanno interessato diverse località del territorio comunale. I materiali rinvenuti erano costituiti prevalentemente da rifiuti urbani indifferenziati e materiali di varia tipologia, non correttamente conferiti attraverso i canali previsti.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare i responsabili. Complessivamente, i quattro episodi di abbandono hanno determinato sanzioni per 20.250 euro.

I forestali di Stroncone hanno inoltre denunciato una persona all’Autorità Giudiziaria per aver proceduto allo smaltimento illecito di rifiuti mediante combustione, condotta che può determinare rilevanti conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.

Per il corretto conferimento dei rifiuti i cittadini possono avvalersi dei centri di raccolta comunali, dove è possibile consegnare gratuitamente le diverse tipologie di rifiuti, nel rispetto delle modalità previste dal servizio.

I carabinieri forestali continueranno a svolgere attività di vigilanza e controllo, con particolare attenzione alle situazioni suscettibili di determinare fenomeni di degrado e danno ambientale, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di gestione illecita dei rifiuti.