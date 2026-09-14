L’elisoccorso del 118 Nibbio è intervenuto nel pomeriggio di oggi (lunedì 14 settembre) lungo la Tuderte tra Spoleto e Castel Ritaldi per un incidente stradale tra due auto. Ad avere la peggio è stato un anziano, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Terni per accertamenti.

Il sinistro, avvenuto dopo le 18 all’altezza di un centro di autodemolizioni, nel territorio comunale di Spoleto, ha coinvolto una Nissan e una Panda: la prima auto procedeva da Spoleto verso la Bruna, mentre la seconda, guidata da un anziano, procedeva in direzione opposta. L’anziano stava svoltando verso sinistra, quando il conducente della Nissan sopraggiunta in quegli istanti ha colpito la Panda, facendola finire su un fianco.

Sulla Tuderte è atterrato nel giro di pochi minuti l’elisoccorso, mentre poco dopo sono arrivati anche vigili del fuoco e polizia locale di Spoleto. Il traffico è rimasto paralizzato nella zona per diverso tempo, fino al termine dell’intervento di soccorso e alla rimozione dei mezzi incidentati.