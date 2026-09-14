Ha aperto il suo percorso a Spoleto con un talk di dj Ralf il nuovo Lab35 – Sacca Lab, frutto di una co-progettazione tra Comune di Spoleto, Anci Umbria, FuoriFestival APS e Il Filo Rosso APS. L’avvio, lunedì mattina, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, ha messo al centro la cultura del clubbing e il dialogo tra generazioni, con un evento partecipato che ha coinvolto scuole e realtà cittadine. Il progetto rivolto agli under 35 avrà sede a palazzo Leonetti Luparini, in via del Municipio 3.

Un progetto condiviso con scuole e territorio

Alla presentazione lunedì matina sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla cultura Danilo Chiodetti, l’assessora al sociale Luigina Renzi e l’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli, insieme ai referenti delle associazioni partner, Tommaso Clarici Monini per FuoriFestival APS ed Elisa Ranucci per Il Filo Rosso APS. Il percorso rientra nel quadro LAB35 Idee in Movimento, sostenuto da Anci Umbria in collaborazione con il Dipartimento per il benessere e l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona del Comune di Spoleto.

Le parole chiave sono ascolto, partecipazione e interdisciplinarità. A sottolinearlo sono i progettisti: “Un programma interdisciplinare che mette in relazione formazione, cultura contemporanea e partecipazione, offrendo alle nuove generazioni strumenti concreti per apprendere, sperimentare e sviluppare nuove possibilità” hanno affermato Clarici Monini e Ranucci.

Di visione educativa e continuità con le politiche giovanili ha parlato l’assessora Renzi: “Questo intervento si inserisce pienamente nel progetto LAB35 e nelle attività che abbiamo scelto di dedicare alle giovani e ai giovani della nostra città” ha dichiarato l’assessora Renzi per poi aggiungere: “Con Sacca Lab vogliamo offrire uno spazio concreto di formazione, sperimentazione e confronto, dove ragazze e ragazzi possano esprimere idee, sviluppare competenze e costruire nuove opportunità. Insieme alla Consulta giovanile, questa Amministrazione continua a credere nel protagonismo delle nuove generazioni, perché siano il motore propulsivo di nuove energie, linguaggi e percorsi capaci di innovare la nostra comunità. L’avvio del progetto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico rafforza inoltre il legame tra Lab35 - Sacca Lab, le scuole e il territorio”.

Il clubbing come memoria viva e linguaggio comune

Cuore della mattinata è stato il talk in piazza del Comune con dj Ralf, figura di riferimento del clubbing umbro e italiano, moderato da Tatiana Tardio di t-mag e con il contributo istituzionale di Davide Fabrizi, giornalista e responsabile ufficio stampa del Comune di Spoleto. A seguire, un listening set ha trasformato il racconto in esperienza diretta, mettendo in relazione una storia musicale che appartiene al territorio con gli sguardi delle nuove generazioni.

Il confronto ha indagato la figura del dj come attivatore culturale, capace di orientare ascolti, favorire comunità e dare forma a nuovi linguaggi. Per studenti e docenti è stata un’occasione per leggere il presente a partire da un patrimonio di pratiche, luoghi e tecnologie che hanno segnato più decenni di vita culturale in Umbria.

Cinque lab, un’unica piattaforma

Da settembre a dicembre, Palazzo Leonetti Luparini diventa officina di formazione con cinque percorsi integrati:

MIND LAB : aula studio con tutor, ripetizioni su prenotazione e coaching individuale per obiettivi scolastici e personali.

JOB LAB : orientamento al lavoro con job meeting, workshop sulle industrie creative, career day nel terzo settore ed Eu Meeting per mobilità e opportunità in Europa.

360° LAB : formazione interdisciplinare tra fotografia con ABA Frosinone, installazione scenica con Edizioni Brigantino e produzione musicale con Sonic Melt guidato da AFM.

VISION LAB : incontri con autori e realtà indipendenti, dalla fanzine La Forestiera al cinema di Eleonora Danco , fino a laboratori di scrittura, moda e visual culture, e a Rupestre con Franco Troiani .

PERFORMANCE LAB: pratiche performative tra danza, teatro e musica con “Everyone wants to be a dj”, Amoebas [invitations] di DARLINGBUDS, laboratorio con Jared McNeil, dispositivo urbano di Le classique c’est chic! e workshop sulla cultura griot con Badara Seck.

Impatto locale e traiettorie future

Lab35 – Sacca Lab rafforza il legame tra scuole spoletine, giovani e filiere culturali, offrendo strumenti pratici per l’orientamento e la crescita professionale. La struttura modulare dei lab consente a studenti e under 35 di esplorare competenze trasversali, industrie creative, imprenditività sociale e mobilità europea, con attenzione a inclusione, sostenibilità e lavoro di rete.

Non si tratta di un singolo evento, ma dell’avvio di una relazione continuativa con il territorio. I materiali informativi sono stati distribuiti a scuole e docenti e le attività sono gratuite. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili su www.saccalab.it.

Per la comunità umbra, il progetto rappresenta un modello replicabile di collaborazione tra istituzioni, associazioni e talenti locali, capace di valorizzare l’identità culturale e, al contempo, aprire prospettive concrete di formazione e lavoro per le nuove generazioni.