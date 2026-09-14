Domenica 13 settembre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante della Questura di Terni ha portato a termine due interventi che hanno consentito di rintracciare un giovane destinatario di un ordine di carcerazione e di segnalare un altro giovane per possesso di sostanza stupefacente.

Nel primo episodio, intorno alle ore 21.10, in Largo Ottaviani, gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della Volante, si è dato alla fuga in direzione di Largo Micheli. Immediatamente inseguito, è stato raggiunto e bloccato poco dopo in via della Vittoria. Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati è emerso che il giovane, 22enne di nazionalità egiziana, era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, per reati di furto con destrezza.

Condotto negli uffici della Questura e sottoposto agli accertamenti di rito, è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Sabbione dove dovrà espiare una pena ad anni 1 e mesi 10 di reclusione.

Poco più tardi, intorno alle ore 22.00, un altro equipaggio della Squadra Volante, transitando in via Martiri della Libertà, ha proceduto al controllo di due giovani seduti su una panchina all’interno di un parco pubblico. Alla vista degli agenti, uno dei due ha tentato di disfarsi di alcuni involucri, gettandoli a terra. I poliziotti hanno immediatamente recuperato tre involucri contenenti complessivamente circa 3,7 grammi di sostanza che, sottoposta a narcotest, è risultata positiva ai derivati della cannabis.

Il giovane, 18enne di origine dominicana, è stato accompagnato in Questura, identificato e segnalato.