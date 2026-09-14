Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al traffico di droga. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto è avvenuto a seguito di una complessa attività investigativa condotta dalla locale Squadra Mobile, che era venuta a conoscenza dell'arrivo di un pacco contenente sostanze stupefacenti destinato all'uomo. Il pacco, contenente hashish per un peso complessivo di circa 745 grammi, sarebbe stato consegnato da un corriere ignaro presso la sua abitazione.

Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del sospettato. Durante l'operazione, hanno notato il 35enne avvicinarsi a un furgone per firmare e ritirare il pacco. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti per controllare il contenuto del pacco.

Inizialmente l'uomo si è dichiarato all'oscuro del contenuto del pacco, ma ha poi ammesso la presenza della sostanza stupefacente e ha autorizzato gli agenti ad aprirlo. All'interno è stata trovata una sostanza resinosa che i successivi rilievi hanno confermato essere hashish.

A seguito del ritrovamento, la polizia ha proceduto alla perquisizione personale dell'uomo, che ha dato esito negativo. Tuttavia, la perquisizione è stata estesa anche all'appartamento del sospettato, dove sono stati rinvenuti due telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per l'approvvigionamento di droga, e un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 35enne, già conosciuto per reati analoghi, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.