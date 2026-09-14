Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
14 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Arrestato a Perugia un 35enne per detenzione di stupefacenti: la Polizia scopre un pacco sospetto

Arrestato a Perugia un uomo con 745g di hashish in pacco. Operazione della Polizia porta a sequestro di telefoni e bilancino. Attesa udienza.

Arrestato a Perugia un 35enne per detenzione di stupefacenti: la Polizia scopre un pacco sospetto

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al traffico di droga. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto è avvenuto a seguito di una complessa attività investigativa condotta dalla locale Squadra Mobile, che era venuta a conoscenza dell'arrivo di un pacco contenente sostanze stupefacenti destinato all'uomo. Il pacco, contenente hashish per un peso complessivo di circa 745 grammi, sarebbe stato consegnato da un corriere ignaro presso la sua abitazione.

Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione del sospettato. Durante l'operazione, hanno notato il 35enne avvicinarsi a un furgone per firmare e ritirare il pacco. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti per controllare il contenuto del pacco.

Inizialmente l'uomo si è dichiarato all'oscuro del contenuto del pacco, ma ha poi ammesso la presenza della sostanza stupefacente e ha autorizzato gli agenti ad aprirlo. All'interno è stata trovata una sostanza resinosa che i successivi rilievi hanno confermato essere hashish.

A seguito del ritrovamento, la polizia ha proceduto alla perquisizione personale dell'uomo, che ha dato esito negativo. Tuttavia, la perquisizione è stata estesa anche all'appartamento del sospettato, dove sono stati rinvenuti due telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per l'approvvigionamento di droga, e un bilancino elettronico di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 35enne, già conosciuto per reati analoghi, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Tag

Perugia

Parole chiave

arresto a Perugia stupefacenti hashish Squadra Mobile pacco sospetto

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus