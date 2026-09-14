La Prima commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per proseguire l’esame della proposta di legge sulla costituzione di parte civile della Regione nei processi per le aggressioni ai danni di alcune categorie di lavoratori e per procedere ad alcune nomine.

Al centro della seduta la proposta di legge intitolata “Costituzione di parte civile della Regione nei processi per aggressioni ai danni del personale del servizio sanitario regionale, del trasporto pubblico locale, della scuola, delle forze di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari del sistema regionale di protezione civile”, presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Matteo Giambartolomei, Paola Agabiti ed Eleonora Pace.

Il provvedimento era già stato illustrato in una precedente seduta della Prima commissione. Nel corso dell’incontro di oggi, alla presenza del primo firmatario Matteo Giambartolomei, gli uffici di Palazzo Cesaroni hanno illustrato ai commissari alcune proposte di modifica al testo. Gli emendamenti saranno formalizzati nel corso di una delle prossime sedute e, secondo quanto emerso dalla riunione, potrebbero essere condivisi da tutti i componenti della Commissione. (Foto via Unsplash)