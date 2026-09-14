Nella mattinata di domenica 6 settembre, i Carabinieri della Stazione di Terni, in collaborazione con personale della Sezione Radiomobile, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto, nei confronti di uno straniero già sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso aprile. La misura è stata emessa dalla Corte di Appello di Perugia a seguito della scarcerazione successiva all’arresto in flagranza operato, a fine marzo scorso, dall’uomo per lesione personale ai danni di una coppia di fratelli stranieri all'interno di un bar del centro cittadino.

Il provvedimento di aggravamento è scaturito da una serie di violazioni reiterate alla misura poste in essere dall'uomo, tra cui evasioni, tentativi di manomissione del dispositivo elettronico di controllo, segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute nel corso dei controlli e anche il porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, per aver occultato un coltello da cucina nei pantaloni mentre si accingeva a salire sull'ambulanza nel corso dell’ennesimo intervento effettuato dai Carabinieri presso il suo domicilio. Il giovane è stato condotto nel carcere di Terni.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, lo straniero, in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, mentre veniva accompagnato in caserma, ha danneggiato con calci e testate la portiera dell’autoradio, aggredendo anche i militari non appena fatto scendere dal veicolo e costringendoli ad utilizzare lo spray urticante in dotazione per contenerlo. Per questo motivo l’uomo è stato anche deferito per resistenza a P.U. e danneggiamento aggravato nonché segnalato in qualità di assuntore alla competente Prefettura a seguito del rinvenimento, nel corso della perquisizione personale, di una dose di cocaina.

Il procedimento penale originario è pendente nella fase di appello, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.