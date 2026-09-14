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14 settembre 2026
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Blitz dei NAS in un ristorante, 20 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per 2.000 euro

Scopri come i NAS hanno sequestrato 20 kg di alimenti in un ristorante e multato per 2000€ per violazioni sulla sicurezza alimentare

Blitz dei NAS in un ristorante, 20 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per 2.000 euro

I Carabinieri della Stazione di Sant'Anatolia di Narco insieme al personale specializzato del Nucleo Antifalsificazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Perugia, hanno condotto congiuntamente un'attività ispettiva d'iniziativa presso un esercizio di ristorazione del luogo, finalizzata a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Nel corso dell'ispezione, i militari hanno proceduto al sequestro sanitario, con contestuale distruzione, di oltre 20 chilogrammi di alimenti vari (tra cui carne, pasta e salumi) risultati privi della documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza, per un valore economico complessivo stimato in 500,00 euro.

Sono state elevate anche sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale di 2.000 euro per il mancato aggiornamento del "Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P.", strumento fondamentale per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.

L'operazione, condotta nell'ambito di un coordinamento predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia tra i reparti territoriali e le componenti specialistiche dell'Arma, si inserisce nel quadro delle capillari attività svolte quotidianamente per garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole nella gestione delle attività commerciali del territorio.

 

 

 

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Perugia

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