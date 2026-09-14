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14 settembre 2026
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Sfruttamento del lavoro e metodi intimidatori, misura cautelare a imprenditore del settore panificazione

Indagine sul lavoro abusivo in Umbria: misura cautelare per imprenditore del settore panificazione. Scopri i dettagli dell'operazione dei Carabinieri

Sfruttamento del lavoro e metodi intimidatori, misura cautelare a imprenditore del settore panificazione

Nella giornata di giovedì 10 settembre, a conclusione di una complessa attività d’indagine finalizzata al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Spoleto, garantisce il rispetto del principio di presunzione di innocenza fino al definitivo accertamento della responsabilità e colpisce l’amministratore unico di una società attiva nel settore della produzione di prodotti da panificazione e da forno del Tuderte.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’imprenditore avrebbe impiegato quattro lavoratori — di cui tre cittadini extracomunitari richiedenti asilo — approfittando del loro stato di bisogno, sottoponendoli a severe condizioni di sfruttamento con l’utilizzo di metodi intimidatori per mantenerli in uno stato di soggezione.

Dagli accertamenti condotti dai Carabinieri è emerso che il datore di lavoro non retribuiva mensilmente i propri dipendenti, e solo in alcuni casi gli erogava piccoli acconti in contanti, corrispondendo quindi paghe palesemente difformi ed inferiori rispetto ai parametri stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per la categoria. Inoltre i lavoratori, nel prestare la propria opera, venivano adibiti a mansioni che richiedevano l’utilizzo di attrezzature specifiche per le quali era necessaria una specifica formazione a cui è risultato che non fossero mai stati avviati dall’imprenditore, esponendoli ad ulteriori rischi sul luogo di lavoro aggravati dalla mancata sorveglianza sanitaria obbligatoria per il settore d’impiego e dall’assenza dei presidi di primo soccorso e antincendio.

Contestualmente i militari i militari del Reparto Speciale hanno eseguito anche il sequestro preventivo della società, dei beni aziendali e delle quote associative dell’imprenditore ponendo l’azienda in amministrazione controllata a favore dell’amministratore giudiziario nominato dall’A.G. al fine di garantire la prosecuzione delle attività economiche.

Durante l’esecuzione è stata anche riscontrata la presenza di una lavoratrice in nero che comportava l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività e di prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con ammende che ammontano a circa 6.000 euro e sanzioni amministrative pari a 5000€.

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Perugia

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