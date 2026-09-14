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14 settembre 2026
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Ubriaco alla guida perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail, sanzionato

L’uomo, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, aveva un tasso alcolemico pari a 2,71 g/l, oltre il limite consentito. Non ha coinvolto altre persone

Ubriaco alla guida perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard-rail, sanzionato

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra sono intervenuti sulla SS3 Flaminia per un incidente stradale che ha coinvolto un 42enne alla guida del proprio veicolo.

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, mentre guidava un’autovettura di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il guard‑rail senza coinvolgere terze persone. Considerate le condizioni del conducente, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per le necessarie cure.

Nel corso delle verifiche, l’uomo è stato sottoposto al test del tasso alcolemico, che ha evidenziato un valore pari a 2,71 g/l, ben oltre il limite consentito. Alla luce dell’elevato tasso riscontrato, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto. Contestualmente, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

 

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Perugia

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ubriaco alla guida incidente Nocera Umbra

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