I Carabinieri di Foligno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 31enne, senza fissa dimora, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​L'operazione si è svolta durante un servizio di controllo mirato del territorio e pianificato nel comune di Trevi. L'attenzione della pattuglia è stata attirata da un'autovettura, notata ferma con il motore acceso e con il solo conducente a bordo. ​Durante le fasi iniziali di identificazione, l'uomo ha manifestato un evidente stato di agitazione, senza fornire alcuna spiegazione valida circa la propria presenza in quel luogo.

Insospettiti da questo comportamento, i Carabinieri hanno proceduto a un'immediata perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire all’interno dell’autovettura 12 dosi termosaldate in cellophane, contenenti cocaina, per un peso complessivo di 7,5 grammi, nonché la somma contante di 1.950 Euro, ritenuta verosimilmente il provento dell'attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. ​

L'uomo, alla luce degli elementi investigativi raccolti, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa dell'udienza di convalida. All'esito dell'udienza, l'arresto è stato convalidato e nei confronti del 31enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria territorialmente competente.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e all’indagato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, non può essere attribuita alcuna responsabilità fino a sentenza definitiva di condanna.