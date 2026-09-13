Incidente nel pomeriggio lungo la SS 3, dove una Fiat 500 con quattro persone a bordo, tra cui un bambino, è uscita autonomamente di strada mentre percorreva la superstrada.

L'auto, dopo aver perso la traiettoria, è finita sulla sottostante via Ternana, la strada che costeggia la superstrada, terminando la propria corsa capovolta.

A bordo del veicolo si trovavano quattro persone, compreso un bambino. Secondo le prime informazioni, nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori sanitari, anche con l'eliambulanza, per prestare le prime cure e valutare le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Terni. Presenti anche i Carabinieri di San Gemini, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.