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13 settembre 2026
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Fiat 500 esce di strada e si ribalta sulla via Ternana: quattro persone soccorse

Fiat 500 si ribalta sulla via Ternana: quattro persone soccorse, compreso un bambino. Intervento dei Vigili del fuoco e Carabinieri di San Gemini.

Fiat 500 esce di strada e si ribalta sulla via Ternana: quattro persone soccorse

Incidente nel pomeriggio lungo la SS 3, dove una Fiat 500 con quattro persone a bordo, tra cui un bambino, è uscita autonomamente di strada mentre percorreva la superstrada.

L'auto, dopo aver perso la traiettoria, è finita sulla sottostante via Ternana, la strada che costeggia la superstrada, terminando la propria corsa capovolta.

A bordo del veicolo si trovavano quattro persone, compreso un bambino. Secondo le prime informazioni, nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono comunque intervenuti i soccorritori sanitari, anche con l'eliambulanza, per prestare le prime cure e valutare le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Terni. Presenti anche i Carabinieri di San Gemini, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Tag

Terni

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Incidente stradale Fiat 500 via Ternana Vigili del fuoco Carabinieri San Gemini superstrada SS 3 terni cronaca

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