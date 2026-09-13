Intervento dei Vigili del Fuoco nella frazione di Morgnano, nel Comune di Spoleto, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un annesso agricolo. Le fiamme hanno interessato alcune rotoballe presenti nella struttura.

Sul posto è intervenuta una squadra di cinque unità dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto, supportata dal GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra proveniente da Perugia. Gli operatori sono impegnati nelle operazioni di movimentazione e smassamento del materiale coinvolto nell’incendio, attività necessarie per consentire il completo spegnimento dei focolai e la successiva bonifica dell’area.

Presente anche il Funzionario di Guardia, impegnato nelle verifiche relative alle condizioni di sicurezza e all’agibilità dell’annesso agricolo interessato dalle fiamme.

La situazione, secondo quanto riferito, risulta sotto controllo. Le squadre stanno completando le operazioni di spegnimento e bonifica, mentre proseguono gli accertamenti sulla struttura.