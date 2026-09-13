Alcune criticità localizzate in una parte della struttura hanno portato il Comune di Spoleto ad adottare, in via precauzionale, una serie di misure per garantire la massima sicurezza al Centro per l’infanzia “Il Glicine”, che ospita i nidi comunali “Il Girotondo” e “Il Carillon” in viale Martiri della Resistenza.

Le prime segnalazioni sono state seguite nei giorni scorsi da diversi sopralluoghi e verifiche effettuati dai tecnici del Comune e dalla società incaricata della progettazione. Un ulteriore controllo, svolto venerdì 11 settembre alla presenza del sindaco Andrea Sisti, ha consentito di approfondire la situazione.

In via cautelativa, l’amministrazione ha quindi deciso di rendere temporaneamente non accessibili, attraverso un’apposita ordinanza, due stanze situate sul lato nord dell’edificio. Gli ambienti, allo stato attuale, erano già liberi e non venivano utilizzati per l’accoglienza dei bambini e delle bambine.

La criticità riscontrata sarebbe riconducibile a un leggero cedimento differenziale del terreno, probabilmente legato alla forte siccità e alla conformazione del suolo. Entità e cause del fenomeno dovranno comunque essere ulteriormente accertate e monitorate dai tecnici competenti.

Il Comune sottolinea che si tratta di una situazione che richiede attenzione e approfondimenti, ma che non deve essere interpretata come motivo di allarme.

L’edificio di viale Martiri della Resistenza è già inserito in un più ampio programma di interventi di consolidamento ed è ricompreso nell’Ordinanza n. 31/2021. Per la struttura è previsto un intervento di adeguamento sismico, la cui progettazione è attualmente in corso. L’avvio dei lavori di adeguamento è programmato, salvo eventuali modifiche legate all’iter progettuale e amministrativo, indicativamente per la primavera del 2027.