E’ rimasta uccisa in seguito al crollo di un grosso masso, mentre stava seguendo il corteo funebre dell’anziana madre deceduta. E’ morta così, tra Morro Reatino e Leonessa, ai confini tra il Lazio e l’Umbria, una donna di 66 anni, nel giorno delle esequie della madre.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13 di sabato 12 settembre. Il grosso masso si è distaccato proprio mentre stava transitando il corteo funebre, colpendo le auto su cui viaggiavano i familiari, sulla strada regionale 521, nel territorio comunale di Leonessa.

Tra le auto colpite dalla roccia anche quella su cui viaggiava la figlia 66enne della donna defunta. L’impatto non le ha dato scampo, inutili i soccorsi.

In tutto, nelle auto coinvolte sono state estratte sette persone rimaste ferite, con lesioni di diverse entità.

Sul posto sono arrivate diverse autoambulanze per soccorrere i feriti. Per quattro di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti e soccorso le altre persone coinvolte. L’area è stata messa in sicurezza e la strada chiusa in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano.

Sono in corso accertamenti per comprendere se vi fossero stati segnali del possibile cedimento e per monitorare la parte restante della parete rocciosa.