È stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato di Foligno un 32enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, tra cui furto aggravato, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’arresto è arrivato al termine di una serie di accertamenti avviati dopo il furto di un portafogli e il successivo utilizzo indebito di una carta di credito.

La vittima si era accorta in mattinata di essere stata derubata del portafogli e, poco dopo, aveva ricevuto una segnalazione relativa a un pagamento effettuato con una delle proprie carte all’interno di una tabaccheria del centro storico di Foligno. L’uomo si è quindi recato nell’esercizio commerciale, dove il titolare gli ha fornito un’informazione rivelatasi determinante per le indagini. Il giovane che aveva effettuato il pagamento con la carta rubata, infatti, aveva chiesto indicazioni per raggiungere a piedi la stazione ferroviaria.

La vittima ha immediatamente comunicato l’informazione alla Polizia, che ha individuato e bloccato il 32enne nella zona della stagione, trovando non solo portafogli e della carta di credito sottratti alla prima vittima, ma anche un secondo portafogli e un telefono cellulare.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che anche questi ultimi oggetti erano provento di un altro furto, commesso sempre a Foligno nella mattinata ai danni di una seconda persona. Il 32enne è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato, dove, al termine degli atti di rito, è stato arrestato in flagranza per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento. È stato inoltre denunciato per ricettazione in relazione agli altri beni rinvenuti in suo possesso.

I due portafogli e il telefono cellulare sono stati successivamente restituiti ai legittimi proprietari. L’uomo è ora ‘ospite’ del commissariato in attesa del giudizio per direttissima.