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12 settembre 2026
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Umbertide, gira con un coltello di 35 centimetri: denunciato 37enne

Umbertide: uomo armato di coltello fermato dai Carabinieri. Denunciato a piede libero per porto ingiustificato di arma. Scopri i dettagli dell'operazione.

Umbertide, gira con un coltello di 35 centimetri: denunciato 37enne

Momenti di tensione nel centro abitato di Umbertide, dove un uomo di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione con l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere.

L’intervento è scattato nelle vicinanze di un esercizio commerciale, dove il 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava brandendo un grosso coltello a serramanico.

A intervenire è stato un militare della Stazione dei Carabinieri di Umbertide, in quel momento libero dal servizio. Con un atteggiamento calmo ma fermo, il militare è riuscito dialogare con l’uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo ha convinto a consegnare spontaneamente il coltello.

Si trattava di un’arma da taglio di notevoli dimensioni: 35 centimetri di lunghezza complessiva, con una lama acuminata di circa 20 centimetri. Una volta recuperato il coltello, i Carabinieri hanno proceduto agli accertamenti. L’uomo non sarebbe stato in grado di fornire una valida giustificazione per il possesso e il porto dell’oggetto in un luogo pubblico. Il coltello è stato quindi sottoposto a sequestro, mentre il 37enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia, anche alla luce delle recenti modifiche normative che hanno introdotto un inasprimento delle sanzioni relative al porto abusivo di coltelli e altri oggetti atti ad offendere, con particolare attenzione alle lame ripiegabili di lunghezza superiore ai 5 centimetri.

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Umbertide

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Umbertide Carabinieri coltello denuncia porto ingiustificato

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