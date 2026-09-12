I Carabinieri della Stazione di Torgiano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di un uomo di 53 anni.

Il provvedimento riguarda una condanna alla pena residua di 5 mesi e 21 giorni di reclusione, relativa a reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando i militari della Stazione di Torgiano hanno rintracciato l’uomo. Al termine delle attività previste, il 53enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, dove dovrà scontare la pena residua.