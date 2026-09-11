I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia due tredicenni per l’ipotesi di reato di concorso in lesioni personali aggravate ai danni di un uomo di 50 anni.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito della formale denuncia presentata dall’uomo presso la Stazione Carabinieri di Spoleto, a seguito di un'aggressione subita nella centrale Piazza della Vittoria. La vittima, mentre si trovava a riposare su una panchina all'interno del parco pubblico, sarebbe stata avvicinata da due individui giovanissimi i quali, per futili motivi, dopo averlo fatto alzare, lo avrebbero ripetutamente colpito con violenti calci e pugni al volto e al costato.

A seguito delle percosse subite, l'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso locale, dove i sanitari hanno diagnosticato lesioni personali con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

L’indagine ha permesso di identificare i due responsabili grazie all'analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti in Piazza della Vittoria.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocente.