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11 settembre 2026
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Aggrediscono senza motivo un uomo al parco, denunciati due tredicenni

La vittima è stata aggredita mentre si riposava su una panchina in un parco. I tredicenni lo avrebbero colpito con calci e pugni al volto e al costato

Aggrediscono senza motivo un uomo al parco, denunciati due tredicenni

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia due tredicenni per l’ipotesi di reato di concorso in lesioni personali aggravate ai danni di un uomo di 50 anni.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito della formale denuncia presentata dall’uomo presso la Stazione Carabinieri di Spoleto, a seguito di un'aggressione subita nella centrale Piazza della Vittoria. La vittima, mentre si trovava a riposare su una panchina all'interno del parco pubblico, sarebbe stata avvicinata da due individui giovanissimi i quali, per futili motivi, dopo averlo fatto alzare, lo avrebbero ripetutamente colpito con violenti calci e pugni al volto e al costato.

A seguito delle percosse subite, l'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso locale, dove i sanitari hanno diagnosticato lesioni personali con una prognosi di guarigione di 30 giorni.

L’indagine ha permesso di identificare i due responsabili grazie all'analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti in Piazza della Vittoria.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocente.

 

Tag

Spoleto

Parole chiave

carabinieri minorenni aggressione futili motivi

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