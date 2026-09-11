I Carabinieri di Spoleto hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza domiciliare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, nei confronti di un minore ritenuto responsabile del reato di rapina.

I fatti

Lo scorso 8 agosto nel centro di Castel Ritaldi, in occasione della rievocazione storica del "Palio del Fantasma", il giovane, dopo aver avvicinato un gruppo di coetanei, li ha costretti a seguirlo in una via isolata del centro per poi farsi consegnare, dietro la minaccia di gravi ripercussioni fisiche, tutto il denaro in loro possesso.

Due dei giovani aggrediti hanno consegnato 10 e 25 euro. L’autore della rapina ha poi fatto perdere le proprie tracce. I Carabinieri, ricevuta la segnalazione al 112, hanno raggiunto immediatamente la zona segnalata e, dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno rintracciato, in un’area poco distante dal luogo dell’avvenuta rapina, un gruppo di adolescenti tra i quali figurava proprio il ragazzo da ricercare.

La pena

Il solido quadro probatorio delineato dall'Arma, pienamente condiviso dalla competente Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia, ha determinato l’emissione della misura cautelare della permanenza domiciliare per il giovane autore della rapina.