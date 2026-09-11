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11 settembre 2026
3 min di lettura
Davide Baccarini

225 anni di Tipografia Grifani-Donati, la più antica d’Europa | Storia e futuro

A distanza di oltre due secoli le macchine sono ancora funzionanti, la tradizione prosegue grazie all’ottava generazione

225 anni di Tipografia Grifani-Donati, la più antica d’Europa | Storia e futuro

La tipografia più antica d’Europa in piena attività si trova a Città di Castello: oltre due secoli di attività, otto generazioni alla guida grazie a quelle macchine ancora funzionanti, operative dal 1799.

La Tipografia Grifani-Donati 1799 è una realtà unica nel panorama internazionale, dove si praticano tutte e tre le tecniche di stampa diretta, tipografia, calcografia e litografia. Dal 2005 è riconosciuta come Museo Vivente, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere e vedere praticata questa antica arte, che convive con attività contemporanee.

La tradizione prosegue con l’ottava generazione: i figli Milos e Alberto Maria Ottaviani, affiancati dai genitori Giovanni (settima generazione) e Adriana. Nel 2025 la Camera di Commercio dell’Umbria le ha conferito il riconoscimento di impresa storica mentre il Ministero della Cultura, insieme alla Soprintendenza dell’Umbria, ha dichiarato di interesse particolarmente importante macchinari, attrezzature e arredi d’epoca della Tipografia.

Il nostro laboratorio - ha dichiarato la famiglia Ottaviani - è sempre stato in primis un luogo di conoscenza e sinergie. La nostra tipografia nel tempo è diventata un punto di riferimento per le industrie cittadine ma soprattutto con Gianni e Adriana ha iniziato ad attirare l’attenzione di molti artisti locali e internazionali. La stampa d’arte è diventata sempre più importante per la nostra piccola azienda, che con gli anni ha rafforzato la sua identità grazie anche a tutti coloro che hanno applicato le antiche tecniche di stampa alla propria arte. Ancora oggi il nostro laboratorio dà la possibilità a tutti gli artisti di poter produrre opere uniche nel suo genere” .

Proprio oggi (11 settembre) sono stati celebrati i 225 anni di attività della “Grifani-Donati”, alla presenza di sindaco, vice e assessore, e i 30 anni di attività artigiana e l’impegno dell’Associazione Caratteri dal 1799 ODV, realtà che nel tempo ha contribuito a custodire, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio della Tipografia, trasformandolo in un luogo di incontro tra artigianato, arte, memoria e cultura. Nel pomeriggio nella sala del Consiglio del Comune di Città di Castello alla presenza di istituzioni, amici e sponsor, la presentazione del catalogo “Tipografia Grifani-Donati 1799. Settima generazione. Attività artigiana e museo”.

Inoltre nella storica sede di Corso Cavour 4, è stato inaugurato il nuovo percorso museale, realizzato grazie al contributo del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura. Oltre una nuova pannellistica che illustra la storia e le tecniche della Tipografia, sono state realizzate video guide, scansionabili tramite qr-code, per poter seguire il percorso in autonomia.

Per l’occasione, sono state riproposte due storiche mostre: presso la Tipografia “Pentimenti Prints”, cartella realizzata nel 2012 da 8 artisti australiani e italiani nell’ambito di un progetto dedicato alla sperimentazione dell’arte grafica; presso la sala espositiva di Corso Cavour, “Pietre Miliari”, con opere realizzate da artisti italiani e internazionali in occasione dei 210 anni dalla fondazione della Tipografia. Le mostre, fino al 31 dicembre 2026, sono visitabili negli orari di apertura del museo: dal martedi al venerdi 9 alle 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18. Il sabato dalle ore 9 alle 12. www.tipografiagrifanidonati.it, tel. 075-8554349

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Alto Tevere Città di Castello Umbria

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