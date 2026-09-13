In vista della riapertura della scuola (in realtà gli asili sono già partiti e giovedì è ripartito il Convitto) la giunta fa il punto sugli edifici e servizi scolastici comunali, al fine di garantire la migliore accoglienza possibile a studenti e docenti. Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alle politiche educative Scilla Cavanna hanno convocato un incontro con personale del Comune e con la polizia locale, per una ricognizione su sicurezza, viabilità e assistenza, trasporto e mensa scolastici, dopo una serie di azioni effettuate nel corso dell’estate.

Sosta selvaggia e abbonamenti, segnalazioni e polemiche

Ma non mancano le polemiche: Forza Italia Assisi chiede verifiche sul costo dell’abbonamento mensile al parcheggio di Mojano, che secondo quanto riferito dai docenti sarebbe passato da circa 22 a 44 euro dopo la fine di una precedente agevolazione. Il consigliere Francesco Fasulo chiede di verificare accordi, costi, risorse, motivazioni del mancato rinnovo e alternative valutate. Sotto esame anche un permesso da circa 30 euro per alcuni stalli, rispetto al quale viene segnalata una scarsa disponibilità di posti. Inoltre, con la riapertura già avvenuta del Convitto Nazionale, alcuni residenti segnalano casi di sosta selvaggia nella zona di Porta Cappuccini e limitrofe, per evitare “scarpinate” nei posti messi a disposizione dal Comune che non sono però “comodi” come il posto sotto la scuola; si spera che la riapertura annunciata per lunedì di Matteotti sopperisca in parte alla maleducazione.

I lavori predisposti dall’amministrazione comunale

Tornando ai lavori, in estate sono stati svolti serie di interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici scolastici di proprietà comunale, per un importo totale di oltre 114 mila euro: gli interventi, sia all’interno delle scuole che in aree verdi esterne, sono stati completati in questi giorni, ed è anche arrivato un finanziamento complessivo di oltre 600mila euro per l’adeguamento del sistema antincendio di tre istituti scolastici (Giovanni XXIII, Alessi e Pennacchi) che partirà nei prossimi mesi. È stata rafforzata la segnaletica stradale orizzontale e verticale e agenti della polizia locale presidieranno le scuole negli orari di ingresso e di uscita. È stato inoltre potenziato il servizio “Nonni vigili”, con 8 volontari dell’Auser; risultano prese in carico tutte le richieste di alunni con disabilità che saranno gestite tramite personale qualificato della Croce Rossa di Assisi; nelle scuole verranno inoltre attivati progetti individuali a seconda dei bisogni specifici di ciascun studente, per un totale di 403 ore a settimana. Dal sindaco e dall’assessore Cavanna, gli auguri a tutti gli alunni, i docenti e personale vario per questo nuovo anno scolastico.