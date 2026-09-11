Arrestato con 7 dosi di stupefacente mentre stava spacciando

La Polizia di Stato di Terni ha arrestato un uomo di 31 anni, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nella tarda mattinata dell’8 settembre, in via San Vincenzo, nella zona dell’Ospedale. Un agente mentre transitava nella zona, ha notato un uomo avvicinarsi al 31enne. Insospettito dall’atteggiamento dei due, il poliziotto ha osservato a distanza la scena, notando quello che appariva essere uno scambio tra denaro e una piccola confezione. A quel punto l’agente è intervenuto qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato.

Alla sua vista, il 31enne ha tentato di allontanarsi, portandosi una mano alla bocca nel tentativo di nascondere quanto aveva con sé. Raggiunto dal poliziotto, l’uomo ha opposto resistenza, dando origine a una colluttazione nel corso della quale ha cercato più volte di divincolarsi e fuggire. Nonostante la reazione, l’agente è riuscito a bloccarlo e a impedirgli di ingerire quanto aveva nascosto in bocca.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Volante della Questura di Terni, che ha messo in sicurezza l’uomo e recuperato i sette involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 4,8 grammi di sostanza, successivamente risultata positiva agli oppiacei.

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. Il giorno successive si è svolta l’udienza, all’esito della quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Terni.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase del giudizio di primo grado e che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.