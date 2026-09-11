Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
11 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

In casa con 50 grammi di cocaina e fuori lo spaccio. Arrestata 58enne

Gli agenti si sono insospettiti nel vedere un via vai di persone in un condominio. A casa della donna hanno sequestrato hashish e bilancini di precisione

In casa con 50 grammi di cocaina e fuori lo spaccio. Arrestata 58enne

La Polizia di Stato di Terni ha arrestato una donna di 58 anni residente nel capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quello che ha insospettito la Squadra Mobile della Questura di Terni è stato il continuo via vai di persone nei pressi di un condominio di via Marzabotto, facendo ipotizzare una possibile attività di spaccio. Gli investigatori hanno predisposto un servizio di osservazione, nel corso del quale hanno monitorato un 60enne che, in strada, avrebbe acquistato una dose di cocaina da un 69enne, ritenuto collaboratore della donna e successivamente deferito in stato di libertà.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove vive la donna, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 50 grammi di cocaina, oltre ad alcuni grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il 69enne è stato denunciato in stato di libertà. Nella successiva udienza, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica di Terni,  nei confronti della 58enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale si trova nella fase del giudizio di primo grado e, pertanto, la responsabilità delle persone coinvolte sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

 

Tag

Terni

Parole chiave

cocaina spaccio detenzione a fini di spaccio polizia via Marzabotto 50 grammi cocaina

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus