La Polizia di Stato di Terni ha arrestato una donna di 58 anni residente nel capoluogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quello che ha insospettito la Squadra Mobile della Questura di Terni è stato il continuo via vai di persone nei pressi di un condominio di via Marzabotto, facendo ipotizzare una possibile attività di spaccio. Gli investigatori hanno predisposto un servizio di osservazione, nel corso del quale hanno monitorato un 60enne che, in strada, avrebbe acquistato una dose di cocaina da un 69enne, ritenuto collaboratore della donna e successivamente deferito in stato di libertà.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dove vive la donna, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 50 grammi di cocaina, oltre ad alcuni grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre il 69enne è stato denunciato in stato di libertà. Nella successiva udienza, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica di Terni, nei confronti della 58enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale si trova nella fase del giudizio di primo grado e, pertanto, la responsabilità delle persone coinvolte sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.