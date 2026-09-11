Statale Valfabbrica, traffico su nuova carreggiata dal 15 settembre | A novembre aperte 4 corsie

nella notte oggi, venerdì 11 settembre , sarà chiusa la sola direzione Perugia , con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro allo svincolo di Valfabbrica;

nella notte di lunedì 14 settembre il tratto Valfabbrica-Casacastalda sarà chiuso in entrambe le direzioni: il traffico in direzione Ancona sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica, prosecuzione sulla SP245 fino a Gualdo Tadino, immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano e reimmissione sulla SS318. Il traffico in direzione Perugia sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro allo svincolo di Valfabbrica.