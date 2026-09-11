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11 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Statale Valfabbrica, traffico su nuova carreggiata dal 15 settembre | A novembre aperte 4 corsie

Sono in fase di ultimazione i lavori sulla Perugia-Ancona, due chiusure temporanee in orario notturno stasera (11 settembre) e il 14

Statale Valfabbrica, traffico su nuova carreggiata dal 15 settembre | A novembre aperte 4 corsie

Sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” - direttrice Perugia-Ancona - sono in fase di ultimazione i lavori di raddoppio a quattro corsie del tratto compreso tra Valfabbrica e Casacastalda

A partire da martedì 15 settembre il traffico sarà spostato sulla nuova carreggiata realizzata, con circolazione in modalità provvisoria a doppio senso di marcia, al fine di adeguare la strada esistente. Per consentire l’avanzamento delle attività sono previste due chiusure in orario notturno dalle 21 alle 6

  • nella notte oggi, venerdì 11 settembre, sarà chiusa la sola direzione Perugia, con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro allo svincolo di Valfabbrica;

  • nella notte di lunedì 14 settembre il tratto Valfabbrica-Casacastalda sarà chiuso in entrambe le direzioni: il traffico in direzione Ancona sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica, prosecuzione sulla SP245 fino a Gualdo Tadino, immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano e reimmissione sulla SS318. Il traffico in direzione Perugia sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Casacastalda e rientro allo svincolo di Valfabbrica.

A seguire, saranno realizzati gli ultimi interventi propedeutici all’apertura al traffico che richiederanno un ulteriore scambio di carreggiata prima dell’apertura stessa. L’apertura in modalità definitiva a quattro corsie è prevista nel mese di novembre.

Attualmente, nel tratto a quattro corsie in prossimità dello svincolo di Casacastalda, è presente un cantiere di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione che comporta la circolazione a doppio senso di marcia su una carreggiata. Il completamento di questo intervento è previsto nei primi giorni di ottobre.

L’intervento

L’intervento di raddoppio, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, prevede la realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante rispetto al precedente tracciato della statale. 

Il tratto interessato dai lavori si sviluppa per circa 3 km, di cui circa 2,4 km in galleria, e comprende la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 metri, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Sono inoltre presenti due viadotti: il “Tre Vescovi”, lungo 129 metri, e il “Calvario”, lungo 60 metri. 

Il completamento dei lavori consentirà di eliminare l’ultimo tratto ancora a carreggiata unica. La separazione dei flussi di traffico nelle due direzioni consentirà inoltre di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione, rendendo al tempo stesso più omogenee le caratteristiche funzionali dell’asse e più agevoli gli spostamenti tra Umbria e Marche.

Tag

Gualdo Tadino Gubbio Perugia Umbria

Parole chiave

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