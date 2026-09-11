Negli ultimi giorni la politica ternana ha vissuto dinamiche che ad un occhio vigile non possono sfuggire. Iniziamo con i ‘ribelli’ di Alternativa Popolare che hanno dato vita al nuovo gruppo “Con Bandecchi per Terni”, certificando, di fatto, i malumori presenti all’interno del partito del ‘dominus’. Ne fanno parte: Marina Severoni (capogruppo), Andrea Sterlini (vice capogruppo), Andrea Colasanti e Federica Mengaroni e proprio la Severoni, in un’intervista rilasciata a Tuttoggi, aveva precisato: “Nessuno di noi appartiene a un partito politico”. Tanto basta.

C’erano una volta ‘Don Chisciotte’ e ‘Sancho Panza’, Corridore alla Nolan

In coincidenza (per dire) dell’iniziativa dei ‘dissidenti’, l’ex vicesindaco Riccardo Corridore ha dichiarato di voler tornare a occuparsi di politica e, due giorni fa, ha anche attaccato Bandecchi in risposta alle accuse di “malgoverno” del sindaco nei confronti dei suoi ex collaboratori. Quello che era stato il fedele ‘Sancho Panza’, scudiero di ‘Don Chisciotte’ Bandecchi, visto anche i rapporti più che amicali con i ‘ribelli’ di AP, potrebbe essere il ‘regista’ della scissione e di una manovra politica che, a 18 mesi dalle Comunali, servirebbe come base di rilancio. Una trama alla Nolan, ma l’atteggiamento spesso sornione di Corridore ha poi regalato sorprese. Abbiamo anche provato a contattare l’ex vicesindaco per avere un quadro più chiaro della situazione e dello scacchiere politico di Palazzo Spada; purtroppo senza successo.

Da regista a regista, Masselli felliniano

Da tenere d’occhio anche le mosse di Orlando Masselli, l’ex candidato a sindaco del centrodestra che perse le Comunali contro Bandecchi, che ha presentato l’intenzione di costituire il gruppo di Futuro Nazionale in consiglio comunale, dove, per ora sarebbe da solo. Ricordiamo le parole ‘intenzione’ e ‘solo’, ci serviranno tra poco. Lo scorso venerdì 4 settembre, l’ex esponente di FdI (affiancato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e del coordinatore regionale di Fn Umbria, Augusto Rossi) ha presentato il progetto ternano di FN, tuonando: “Sono uscito dal centrodestra quando si è deciso di allearsi con Bandecchi alle Regionali. Sarò all’opposizione del sindaco per coerenza e rispetto degli elettori”. E infatti, durante lo scorso consiglio comunale del 7 settembre, è stato proprio Masselli a tenere il numero legale in apertura di seduta, circostanza che ha scatenato le reazioni del Campo Largo e, in particolare del PD e del M5S: “La maggioranza del sindaco Stefano Bandecchi si è presentata ieri in aula con evidenti difficoltà nel garantire autonomamente il numero necessario per dare inizio ai lavori del Consiglio. A contribuire al raggiungimento del numero legale - dichiarano i gruppi consigliari di Pd e M5s - sono stati anche tre consiglieri formalmente collocati all’opposizione: Francesco Ferranti, Valdimiro Orsini e Orlando Masselli”.

Il gruppo di Futuro Nazionale

Torniamo alle parole “solo” e “intenzione”. Partiamo da quest’ultima. Utilizzare la parola “intenzione” sembra appropriato, visto l’articolo 44 del Regolamento del Consiglio Comunale recita: “Per la formazione di un gruppo nel corso del mandato occorre un numero minimo di tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che può essere costituito anche da un solo consigliere”. Masselli si è presentato “solo” (ecco la seconda parola). A meno che non ci siano adesioni delle quali non si è a conoscenza e che non sono ancora di dominio pubblico, non è certo una formalità la costituzione del gruppo di Futuro Nazionale in consiglio comunale, ma spetterà alla presidente Sara Francescangeli gestire l’eventuale richiesta (se non è già arrivata) di Masselli. Non solo. Sempre lo stesso articolo recita: “Possono costituirsi gruppi di nuova formazione rispetto all’originaria, purché facciano riferimento a Gruppi parlamentari o regionali formalmente costituiti, nel rispetto del limite minimo di tre consiglieri”. Non ci risulta che sussista neanche questa condizione. Qualche malizioso ha associato la scelta di Masselli di mantenere il numero legale della maggioranza nella speranza di ottenere qualche deroga all’articolo 44. Nei prossimi giorni vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nell’intricata trama politica di Palazzo Spada.