È aperto dallo scorso 3 settembre il nuovo bando della Regione “Umbria in scena. Avviso per la concessione di contributi per lo spettacolo dal vivo, l’eredità culturale e il futuro delle arti”, uno dei primi strumenti attuativi della nuova legge regionale sulla cultura e sulle imprese culturali e creative.

Bori: “Nuovo modo di sostenere la cultura”

Il bando mette a disposizione 2 milioni e 605mila euro per sostenere il sistema culturale regionale, attraverso interventi annuali e triennali. “Con “Umbria in scena” inauguriamo un modo nuovo di sostenere la cultura in Umbria: non soltanto attraverso singoli contributi, ma attraverso una programmazione capace di dare continuità, riconoscimento e prospettiva al lavoro di chi produce cultura nel nostro territorio”, sottolinea l’assessore alla Cultura Tommaso Bori. L’obiettivo è quello di sostenere un ecosistema culturale capace di coniugare tradizione e innovazione, rafforzando la qualità artistica, la solidità economico-organizzativa dei progetti e la tutela del lavoro nel territorio.

Le linee triennali 2026-2028

Il bando è articolato in diverse linee di intervento: spettacolo dal vivo, con 2 milioni e 40mila euro complessivi nel triennio, per progetti di produzione e ospitalità nei settori del teatro, compreso il teatro di figura, della danza, della musica e del circo contemporaneo; bande e cori, con 135mila euro nel triennio, per sostenere la cultura musicale bandistica e corale, la formazione e la partecipazione delle comunità.

Le linee annuali 2026 riguardano: manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale, con 320mila euro; live club, con 25mila euro, per valorizzare i luoghi della musica contemporanea, le nuove produzioni, i linguaggi innovativi e i talenti emergenti; eredità culturale, con 50mila euro, per festival, rassegne e iniziative dedicate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, delle tradizioni e della storia dell’Umbria; il futuro delle arti, con 35mila euro, per sostenere progetti multidisciplinari e nuove forme di creatività attraverso il dialogo tra arti, scienza, ricerca e tecnologia.

I criteri

Possono accedere ai contributi, soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e che abbiano sede legale o operativa in Umbria, svolgano l’attività con carattere di continuità da almeno un anno e documentino il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la regolarità degli oneri previdenziali e assicurativi. Le domande possono essere presentate, fino al 2 ottobre 2026 tramite PEC.