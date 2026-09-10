Settembre è per Bastia il mese del Palio de San Michele, quest’anno arrivato alla 64’ edizione in programma dal 19 al 29 settembre. Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo si sfideranno tra tradizione, spettacolo, competizione, gastronomia e la vita rionale tornerà ad animare il centro della città.

Dopo “INPALIO – Il gioco continua”, iniziativa promossa dall’Ente Palio de San Michele e dal Comitato INPalio, la manifestazione vedrà il via il 19 settembre alle 21:30 si terrà la tradizionale cerimonia di apertura con la benedizione degli stendardi e dei mantelli; ad aprire la sfida, domenica 20 settembre, sarà il Rione Sant’Angelo con Il coraggio di ricordare. Lunedì 21 toccherà al Rione Moncioveta con Errore di stampa, martedì 22 sarà la volta del Rione Portella con DiCarta, mentre mercoledì 23 settembre il ciclo delle Sfilate sarà chiuso dal Rione San Rocco con Commedia in tre atti. Archiviata la settimana delle Sfilate, la competizione tornerà protagonista sabato 26 settembre con i Giochi in Piazza tra i Rioni. Tiro alla fune, corsa con i sacchi, tandem e albero della cuccagna metteranno nuovamente di fronte i quattro colori in una delle serate più coinvolgenti e partecipate della manifestazione.

Domenica 27 settembre, Piazza Mazzini sarà invece dei più giovani con la 34ª edizione del Minipalio. Lunedì 28 settembre, dopo la Veglia della Lizza nelle chiese rionali e l’apertura delle taverne, alle ore 22:30 sarà il momento della Lizza. L’ultima delle tre prove completerà il quadro dei punteggi conquistati dai Rioni durante l’edizione e, al termine della gara, la classifica complessiva di Sfilate, Giochi e Lizza porterà all’assegnazione del Palio de San Michele 2026. Martedì 29 infine è in programma la messa solenne e, alle 17, la processione del Santo Patrono, con la partecipazione delle Autorità e dei Rioni, rinnoveranno il legame tra la manifestazione e la sua origine più profonda. Alle 19:30 riapriranno per l’ultima sera le taverne rionali, mentre alle ore 23:00 lo spettacolo pirotecnico saluterà ufficialmente l’edizione 2026.

Diverse le iniziative collaterali, dalla “Sbiciclettata de San Michele” alla mostra d’arte contemporanea “Stili a confronto”, fino al 15° concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte 2026” e alla successiva esposizione delle trenta fotografie finaliste: occasioni diverse per raccontare il Palio attraverso sport, arte, fotografia e partecipazione. Tutte le sere anche l’apertura delle taverne con spettacoli e appuntamenti organizzati dai quattro Rioni; dal 21 al 24 settembre tornerà inoltre “4 ristoranti in taverna”, iniziativa a cura della Pro Loco di Bastia Umbra.